18 листопада PLD Space оголосила, що уклала перший комерційний контракт на запуск. Японська Mitsubishi Electric доручила іспанській компанії вивести на низьку навколоземну орбіту малий демонстраційний супутник під час другого випробувального польоту ракети Miura 5.

На цьому апараті Mitsubishi Electric перевірить задум свого майбутнього мегасузір’я. Так називають угруповання з великої кількості супутників, які працюють узгоджено. Таке угруповання Mitsubishi Electric має забезпечити, зокрема, зв’язок і спостереження Землі.

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Дату запуску ще не призначено: вона залежить від того, як пройде перший випробувальний політ Miura 5. За даними Reuters, PLD Space розраховує провести цей політ у першій половині 2027 року з Французької Гвіани.

Для PLD Space японська корпорація — не новий партнер: вона вже є акціонером іспанської компанії. Саме Mitsubishi Electric очолила оголошене у вересні розширення раунду фінансування PLD Space, у межах якого розробник додатково залучив €108 млн. Як інвестор, японська компанія могла зблизька стежити за створенням Miura 5. За словами PLD Space, це й переконало Mitsubishi Electric замовити запуск. «Контракт із Mitsubishi Electric — вагоме визнання Miura 5 з боку ринку», — зазначив співзасновник і директор із розвитку бізнесу PLD Space Рауль Верду. Фінансових умов угоди сторони не розкрили.

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У 2023 році PLD Space провела перший у Європі повністю приватний суборбітальний запуск — ракети Miura 1, а тепер готується до першого орбітального польоту. Reuters пов’язує розвиток компанії з прагненням Європи мати власні носії для малих супутників і менше залежати від американської SpaceX. Пускові послуги розширює і європейська компанія Arianespace. Улітку вона підписала меморандум про попутні запуски на геостаціонарну орбіту з компанією Infinite Orbits. Такі запуски мають початися 2029 року.