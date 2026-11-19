Інженерна компанія Accu Components проаналізувала траєкторії 15 833 активних супутників на низькій навколоземній орбіті й підрахувала, що в будь-який момент ночі над пересічним британським містом перебуває 710 таких апаратів. Своє дослідження компанія оприлюднила без незалежного рецензування, зазначає Space.com.

Для розрахунків автори взяли дані спостережень Космічних сил США за 12 і 18 жовтня з відкритого сайту CelesTrak. До вибірки потрапили апарати, що обертаються на висоті до 2000 км, а цифру 710 отримали за умови, що горизонт нічим не закритий. Дослідники зосередилися на Великій Британії, проте, за їхніми словами, такий самий щільний потік супутників проходить над більшою частиною Європи, США та інших регіонів у середніх широтах. Найщільніший він між 40° і 50° північної чи південної широти.

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Представник Accu Components пояснив цю закономірність орбітами угруповання Starlink. Більшість його супутників обертається під кутом приблизно 53° до екватора, тож у середніх широтах вони скупчуються. Найменше апаратів в екваторіальних широтах — близько 490 одночасно. У компанії наголошують, що глобальні показники приблизні: їх розрахували для сітки точок по всій планеті за даними однієї доби.

Побачити неозброєним оком можна далеко не всі ці супутники. Власного світла вони не мають і помітні лише тоді, коли їх освітлює Сонце, а земля під ними вже занурилася в темряву. За даними дослідження, у середньому 105 із 710 апаратів відбивають сонячне світло й сяють так само яскраво, як зірки. За ніч ця кількість різко змінюється. У першу годину після заходу Сонця над типовим британським містом воно освітлює близько 300 супутників, опівночі — менше ніж 20, а перед світанком їх знову стає стільки ж, як увечері.

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Видимих зірок у міському небі натомість небагато. За даними проєкту OwnStarMap, глибокої ночі над засвіченими мегаполісами на кшталт Лондона чи Нью-Йорка неозброєним оком їх можна розгледіти лише кілька десятків. У передмістях і невеликих містах зірок видно сотні, а тисячі відкриваються тільки далеко від міст — у сільській місцевості чи в горах. А от різних супутників за всю ніч над пересічним британським містом пролітає 12 891.

Кількість апаратів на орбіті стрімко зросла за останні десять років, передусім після того, як SpaceX почала розгортати Starlink. Супутникові компанії планують у найближчі десятиліття вивести на орбіту сотні тисяч, а можливо, і мільйони апаратів. Так, SpaceX уже показала угруповання дата-центрів Starmind, яке має налічувати мільйон супутників. Якщо ці плани здійсняться, супутників у небі стане значно більше, ніж зірок, майже в будь-якій точці світу.

Найбільше це непокоїть астрономів. Потрапляючи в поле зору наземних телескопів, супутники залишають на знімках смуги й роблять небо світлішим, бо відбивають на Землю сонячне світло. Згодом навіть найпотужніші обсерваторії можуть утратити здатність бачити далекі зорі й галактики. Деякі компанії хочуть спрямовувати світло з орбіти на Землю навмисно. Каліфорнійський стартап Reflect Orbital планує запустити дзеркала, які відбиватимуть сонячне світло на нічний бік планети.