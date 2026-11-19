Українська команда Gloria labs показала робочу версію месенджера BETA-44, у якому повідомлення й дзвінки не проходять через сервер компанії. Поки застосунок доступний лише для комп’ютерів з Windows, а про його можливості розробники розповіли виданню «Мілітарний».

В основі BETA-44 — анонімна мережа Tor. Кожен користувач отримує в ній власну адресу .onion третьої версії протоколу, і саме через неї месенджер обмінюється даними з іншими учасниками напряму. Відтак система не має центрального вузла, тож зупинити її цілком, заблокувавши чи вилучивши один сервер, неможливо. Така архітектура, як пояснюють розробники, має також знизити ризик масового витоку даних.

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Саме цим BETA-44 відрізняється від Signal і Telegram. Signal доставляє повідомлення через власні сервери, хоча їхнього змісту оператор сервісу не бачить завдяки наскрізному шифруванню. Утім, у вересні 2026 року дослідники з Відня знайшли в Signal вразливість, яка дає змогу визначати місцеперебування користувачів за позначками про доставлення. У Telegram звичайні чати зберігаються в хмарі компанії, а наскрізне шифрування діє лише в секретних чатах.

BETA-44 наскрізно шифрує і листування, і голосові та відеодзвінки, і файли. Для самих даних месенджер застосовує алгоритм AES-256-GCM, а ключі шифрування користувачі узгоджують за механізмом X25519. Дзвінки теж передаються через Tor, без окремих серверів STUN/TURN, які зазвичай допомагають встановити мультимедійне з’єднання й ретранслюють трафік. Так само мережею Tor надсилаються й файли — до стороннього хмарного сховища вони не потрапляють.

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Серед інших функцій месенджера — групові чати й режим Push-to-Talk (PTT), у якому застосунком користуються як рацією. Крім того, обліковий запис можна прив’язати до конкретного пристрою, а BETA-44 підтримує віддалене керування. Якщо зв’язок переривається, невідправлені повідомлення зберігаються на пристрої, а щойно його буде відновлено, месенджер може продовжити передавання й синхронізувати історію листування. Окрім цього, розробники заявили про окремий режим роботи без інтернету, але не пояснили, як він влаштований.

Ще одна функція BETA-44 — так званий канал примусу (duress). Він розрахований на випадки, коли користувача змушують надати доступ до пристрою чи інформації. За задумом розробників, цей канал дає змогу подати сигнал про загрозу так, щоб сторонні цього не помітили.

Месенджер уже є на маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market, а розробники показували його на галузевих заходах. Тепер команда зосередилася на пілотних проєктах, у яких планує налаштовувати систему для невеликих груп користувачів і вдосконалювати її за їхніми відгуками. «Ми не хочемо, щоб люди вірили на слово. Ми хочемо, щоб вони перевірили це у роботі на своїх комп’ютерах», — зазначив співзасновник і технічний директор Gloria labs Олександр Шейченко.

Розробки на кшталт BETA-44 з’являються тоді, коли загрози для цифрових комунікацій українських військових зростають. Ще у вересні 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки вирішив обмежити використання Telegram на службових пристроях у війську, державних органах і на об’єктах критичної інфраструктури. А в червні 2026 року СБУ та ФБР, як повідомляв «Мілітарний», викрили кампанію російських спецслужб, які масово зламували месенджери українських військових, посадовців і політиків.