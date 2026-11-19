Samsung Electronics розширить завод в Остіні (штат Техас) і випускатиме там мікроконтролери STM32V8 розробки STMicroelectronics для супутників Starlink компанії SpaceX. На це розширення південнокорейський виробник спрямує 1,9 млрд доларів, повідомляє діловий щоденник Seoul Economic Daily з посиланням на джерела в галузі та Міністерство торгівлі США.

Мікроконтролер — це мікросхема, що поєднує процесор і пам’ять та керує роботою окремого пристрою. У Starlink такі чипи працюють у системі лазерного зв’язку, за допомогою якої низькоорбітальні супутники обмінюються даними безпосередньо між собою. Ще в грудні 2025 року SpaceX повідомила, що використовує в цій системі саме STM32V8.

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За даними STMicroelectronics (ST), це перший у галузі мікроконтролер, виготовлений за 18-нанометровим техпроцесом. Виробляють його за технологією повністю збідненого кремнію на ізоляторі (FD-SOI), яку ST розробила разом із Samsung. Такі мікросхеми швидко обробляють дані, споживають мало енергії й стабільно працюють у жорстких умовах. Особливо важливо це для космічної техніки, адже компоненти супутників мають витримувати перепади температур і радіацію.

У ST високо оцінюють перспективи Starlink. Зокрема, у травні компанія спрогнозувала зростання аудиторії сервісу до 100 млн користувачів за два роки.

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Нині STM32V8 виготовляють у Франції, на заводі ST у Кроллі поблизу Гренобля. За даними Seoul Economic Daily, частину випуску Samsung перенесе до Остіна, а розширене виробництво там планують запустити до 2030 року. Завод в Остіні випускає чипи за зрілими техпроцесами — від 65 до 14 нм.

Галузевий співрозмовник видання пояснив, що виробничі лінії Samsung у Південній Кореї завантажені повністю, тому американський завод розвивається швидше. За його словами, чипи для Starlink можуть випускати в Остіні на прохання замовника.

Документи уряду США ці дані частково підтверджують. Зокрема, в описі проєкту субсидування, який оприлюднив Національний інститут стандартів і технологій (NIST) у складі Міністерства торгівлі, йдеться, що завод в Остіні виготовлятиме мікросхеми FD-SOI для аерокосмічної, оборонної та автомобільної галузей. Сама Samsung заявила, що не може офіційно підтвердити контракти з окремими клієнтами.