Заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Павло Буздиган підбив підсумки обов’язкового декларування IMEI на митниці. З вересня, коли імпортерів зобов’язали вказувати ці коди, митні платежі за смартфони зросли на 47,8%, а бюджет отримав додатково 501,9 млн грн.

При цьому гаджетів в Україну ввезли на 32,3% менше. Платежі зросли попри менший імпорт, бо середня задекларована вартість смартфона збільшилася у 2,2 раза, пояснюють у БЕБ. За оцінкою Бюро, бізнес перестав масово занижувати ціну техніки на кордоні й тепер вказує в деклараціях вартість, близьку до ринкової.

- Реклама -

IMEI — це унікальний 15-значний номер, за яким мобільні мережі розпізнають кожен телефон. У серпні Міністерство фінансів підписало наказ, який зобов’язав імпортерів зазначати цей номер у митних деклараціях.

Відтоді як декларування запрацювало 4 вересня, митниця отримала понад 930 тис. таких кодів. Випадків, коли імпортер їх не подав, у БЕБ поки не фіксували.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Паралельно детективи Бюро активніше борються з незаконним продажем гаджетів — на всьому шляху від логістики до роздрібних мереж. Від січня до жовтня 2026 року правоохоронці вилучили понад 101 тис. одиниць нелегальної техніки, і майже 74% із них — пристрої та аксесуари Apple. Для порівняння, за весь 2025 рік цей показник становив близько 29 тис. одиниць на суму 374 млн грн. Відшкодувати цього року вдалося понад 80 млн грн збитків — удвічі більше, ніж у 2025-му.

Буздиган наголосив, що мета Бюро — не лише вилучати нелегальні телефони, а й змінювати умови роботи самого ринку. За його словами, бізнесові має стати невигідно ввозити техніку поза митним контролем, занижувати її вартість чи приховувати продажі.

Нагадаємо, у вересні Державна митна служба запустила онлайн-сервіс, який дає змогу перевірити, чи є IMEI телефона в даних митного оформлення.