18 листопада на конференції DealBook Summit газети The New York Times гендиректор Skydance Девід Еллісон підтвердив, що глава Tesla і SpaceX Ілон Маск інвестував у компанію. Скільки саме вклав мільярдер, Еллісон не уточнив, пише Variety.

Про суму ще в жовтні повідомили телеканал CNBC і видання Semafor. За їхніми даними, Маск інвестував близько 1 млрд доларів. Саме про ці повідомлення Еллісона запитав модератор розмови, журналіст The New York Times Ендрю Росс Соркін. Його цікавило, чи стане інвестиція початком ширшої співпраці, зокрема зі Starlink, супутниковим сервісом SpaceX, чи це разовий крок. Соркін нагадав і про стосунки Маска з батьком гендиректора, засновником Oracle Ларрі Еллісоном.

- Реклама -

У відповідь Еллісон назвав Маска найвидатнішим підприємцем сучасності й порівняв його одразу з Ніколою Теслою і Томасом Едісоном. За словами гендиректора, Маск інвестує в небагато компаній, тому бачити його серед акціонерів Skydance — «честь і привілей». Еллісон додав, що компанія охоче співпрацювала б із мільярдером, проте спільних проєктів наразі немає.

Ще одне питання Соркіна стосувалося документального фільму Алекса Гібні «Маск» (Musk). Через цю стрічку мільярдер погрожував режисерові судом. Еллісон підтвердив, що фільм вийде на HBO Max. Його прем’єру запланували на перший квартал 2027 року.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

HBO Max відійшов до Skydance разом із Warner Bros. Discovery. 6 жовтня компанія Еллісона, тоді ще Paramount Skydance, завершила купівлю медіахолдингу за 111 млрд доларів і отримала назву Skydance. Ларрі Еллісон виділив на угоду 40 млрд доларів. Найбільша частка в Skydance належить родині Еллісонів, а фонд RedBird Capital Partners вклав у компанію 4 млрд доларів.

Чистий борг Skydance становить близько 80 млрд доларів. Щоб його зменшити, компанія розраховує до 2029 року скоротити річні витрати на 6 млрд доларів, а до 2030-го — отримати 10 млрд доларів вільного грошового потоку. Водночас, за словами Еллісона, Skydance вкладатиме в контент більше за конкурентів. Наступного року вона має випустити щонайменше 30 фільмів — цього вимагає мирова угода з генпрокурорами 12 штатів США. Об’єднувати новинні редакції CNN і CBS News компанія поки не планує.

Нагадаємо, на початку 2027 року Skydance запропонує спільний пакет HBO Max і Paramount+.