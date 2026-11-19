Бюджет у 60–70 тисяч гривень — діапазон, де вибір найширший і помилитися найлегше. Кожна додаткова тисяча може піти у відеокарту, процесор чи пам’ять, а різницю між вдалою й випадковою збіркою видно у кадрах на секунду. На Click.ua представлені ігрові ПК за 70 000 грн, готові конфігурації зібрані з урахуванням балансу компонентів. Нижче розглянуто, як розподілити бюджет і на які параметри дивитися насамперед.

Як розподілити бюджет між компонентами

В ігровому комп’ютері більшість продуктивності дає відеокарта, тому на неї варто спрямувати найбільшу частку коштів. Процесор і пам’ять мають не стримувати її роботу. Для цього діапазону цін характерний такий розподіл пріоритетів:

відеокарта середнього або верхньосередного класу з 12–16 ГБ відеопам’яті;

процесор із 6–8 повноцінними ядрами та сучасним сокетом;

32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 або 16 ГБ як мінімум для чистого гейминга;

NVMe SSD обсягом від 1 ТБ;

блок живлення із запасом потужності та сертифікатом ефективності.

Така схема дає змогу не переплачувати за компоненти, приріст від яких в іграх майже непомітний.

Які конфігурації найвигідніші

У цьому ціновому сегменті зазвичай зустрічаються три збалансовані підходи, кожен із яких відповідає окремому сценарію використання.

Сценарій Акцент у збірці Для кого підходить Full HD з високою частотою кадрів швидкий процесор і монітор із високою герцовкою гравці в динамічні змагальні ігри QHD (1440p) на високих налаштуваннях потужніша відеокарта з великим обсягом пам’яті любителі графічно складних проєктів Ігри, стримінг і робота більше ядер і 32 ГБ пам’яті ті, хто поєднує гру із записом або монтажем

Для більшості гравців найвигіднішим виявляється другий варіант: роздільність 1440p розкриває можливості відеокарти цього класу й залишає запас на кілька років.

На що звернути увагу перед покупкою

Готова збірка економить час, але її варто перевірити за кількома критеріями. Послідовність перевірки може бути такою:

Визначити роздільність екрана, на якому комп’ютер працюватиме найчастіше. Порівняти обсяг відеопам’яті з вимогами ігор, у які планується грати. Переконатися, що материнська плата має слот для додаткового накопичувача та вільні роз’єми пам’яті. Перевірити систему охолодження та кількість корпусних вентиляторів. Уточнити гарантійні умови на комплектуючі та на збірку загалом.

Окрему увагу варто приділити корпусу. Добра вентиляція знижує температури під навантаженням і зменшує шум, а це впливає на комфорт під час довгих ігрових сесій.

Запас для майбутнього апгрейду

Комп’ютер у цьому бюджеті розрахований на кілька років, тому важливо, щоб його можна було оновлювати поетапно. Сучасний сокет материнської плати дає змогу пізніше замінити процесор без заміни всієї платформи. Вільні слоти під пам’ять і накопичувачі допомагають збільшити обсяг, коли бібліотека ігор розростеться.

Блок живлення з великим запасом вибирати не потрібно: достатньо вибрати модель, яка витримає заміну відеокарти на потужнішу. Це заощаджує кошти за кілька років, коли знадобиться оновлення.

Збалансована збірка працює довше, ніж комп’ютер з однією надпотужною деталлю й слабкими рештою компонентами.

Підсумок

У 2026 році діапазон 60–70 тисяч гривень дає змогу отримати комп’ютер для 1440p із запасом на оновлення. Головне — зосередитися на відеокарті, не економити на пам’яті й накопичувачі та перевірити охолодження. Готові конфігурації Click допоможуть порівняти варіанти й вибрати збірку під власний сценарій гри.