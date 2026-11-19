19 листопада Blue Origin оголосила, що підписала з Google договір на запуск супутників для дослідницького проєкту Project Suncatcher. Старт ракети New Glenn із цими апаратами заплановано на перший квартал 2029 року.

У межах Project Suncatcher Google вивчає, чи можна нарощувати обчислення для штучного інтелекту (ШІ) за допомогою супутників. Їх виведуть на сонячно-синхронну орбіту. Кожен апарат матиме сонячні батареї й тензорні процесори Google (Tensor Processing Unit, TPU) — чипи, які компанія розробила для машинного навчання. За обчислювальною потужністю такий супутник буде приблизно на рівні серверної стійки дата-центру. Компанії не розкривають, скільки апаратів виведе ракета і яка вартість контракту.

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Головна ідея Project Suncatcher — живити обчислювальні системи сонячною енергією, якої на орбіті вдосталь. На неї й розраховує Google: старший директор проєкту Тревіс Білз пояснив, що так компанія хоче наростити інфраструктуру для ШІ в космосі. За попередніми розрахунками Google, на низькій навколоземній орбіті сонячні панелі можуть отримувати до восьми разів більше енергії, ніж на Землі на такій самій площі. Запуск із Blue Origin Білз назвав ключовою віхою в планах проєкту.

Водночас обчислення в космосі ставлять перед інженерами складні завдання. Потужні процесори сильно нагріваються, а у вакуумі тепло не відвести повітряним охолодженням, тому потрібні теплові трубки й радіатори. Крім того, електроніку може вивести з ладу космічна радіація. Ще одна складність — об’єднати супутники в одну обчислювальну мережу. Для обміну даними між ними Google планує використати лазерний зв’язок.

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Ідею Google уже перевіряє на практиці: 1 жовтня ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту прототип супутника Project Suncatcher, який компанія створила спільно з Planet Labs. Тоді він був одним із кількох вантажів ракети. New Glenn натомість виводитиме тільки супутники Google — для проєкту це буде перший окремий запуск ракети важкого класу.

Перші результати прототип уже дав: 30 жовтня Google повідомила, що процесори TPU на його борту запрацювали, а мовна модель Gemma 4 відповіла на запит із Землі. Модель склала хайку, і супутник передав його на наземну станцію.

«Project Suncatcher — саме такі амбітні місії, заради яких створювали New Glenn», — заявив старший віцепрезидент Blue Origin з напряму New Glenn Джордан Чарльз. Утім, у травні ця ракета вибухнула, і на початку жовтня Blue Origin пообіцяла відновити польоти New Glenn ще до кінця 2026 року.