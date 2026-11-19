18 листопада Google почала розгортати Gemini 4 Neon — модель, що в сімействі Gemini 4 посідає місце між флагманською Carbon і швидкою Hydrogen. Розробникам Neon обійдеться в 3 долари за мільйон токенів на вході й 15 доларів — на виході.

Найскладніші й найдовші проєкти в сімействі розраховані на Carbon, яку Google представила наприкінці жовтня, а швидкі повсякденні запити — на Hydrogen. Neon компанія відводить складним завданням, які доводиться запускати часто й для яких флагман був би надто повільним або дорогим. За даними Google, на стандартному рівні міркування high завдання з Neon обходяться на 32% дешевше, ніж із Carbon.

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Таких рівнів у моделі чотири, і що вищий рівень, то довше Neon обмірковує відповідь і то більше токенів витрачає. На максимальному рівні xhigh модель набрала 61 бал і посіла третє місце в Intelligence Index — загальному рейтингу незалежної компанії Artificial Analysis, яка порівнює ШІ-моделі. Інший рейтинг тієї самої компанії, Coding Agent Index, оцінює роботу ШІ в ролі програміста, і в ньому Neon перша з результатом 58,6 бала. Ще у Vals Index та Agent Arena нова модель друга.

Gemini Elements 3D: Gemini 4 Neon

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Для програмістів Google окремо налаштувала Neon на тривалі завдання з великою кількістю інструментів. Модель рідше перечитує ті самі файли, повідомляє, на якому етапі робота, і стабільніше продовжує довгу сесію після того, як стискає переповнений контекст. У середовищі розробки Google Antigravity Neon може керувати кількома агентами Hydrogen і розподіляти між ними частини одного проєкту.

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Поза кодом Neon працює з таблицями, PDF-файлами, графіками, зображеннями, аудіо й відео. Великі масиви таких даних модель обробляє разом, адже її контекстне вікно, тобто обсяг інформації для однієї відповіді, сягає 1 млн токенів. З цього матеріалу Neon готує структуровані звіти, а в застосунку Gemini ще й залучає відомості з Gmail і Google Docs, аналізує рахунки й порівнює документи.

Для кібербезпеки компанія підготувала окрему версію Gemini 4 Neon for cyber, яка шукає, перевіряє й виправляє вразливості в коді. У SEC-bench Pro, що перевіряє пошук вразливостей, ця версія набрала 90,5%, а у CWE-bench v2, присвяченому їх виправленню, — 70,7%. Перевірені фахівці з кібербезпеки отримають до неї доступ найближчими днями через програму Fairwind.

Щодо надійності Google заявляє, що у внутрішніх тестах Antigravity Neon вигадувала результати рідше, ніж будь-яка попередня модель компанії. В окремих перевірках безпеки дії, що не відповідають поставленому завданню, модель виконувала в 0,09% випадків, а тест на чесність пройшла у 99,2% випадків. Ці цифри наводить сама компанія, незалежних підтверджень поки немає.

Окрім API, розробникам Neon доступна в Google AI Studio, Android Studio та корпоративному сервісі Gemini for business. Передплатники тарифів Google AI Pro і Ultra знайдуть модель у списку моделей застосунку Gemini, щомісячна аудиторія якого в серпні перевищила 1 млрд користувачів, а також можуть працювати з нею в Antigravity.

Нагадаємо, 5 листопада Google випустила відеогенератор Gemini Omni 1.2 Flash і знизила ціну генерації на 30%.