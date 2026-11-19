Хіміки Університетського коледжу Лондона (UCL) разом із колегами розробили електроліт на водній основі для цинк-йодних акумуляторів. Під час лабораторних випробувань елементи з таким електролітом зберегли майже всю початкову місткість після тисяч циклів. 11 листопада дослідники опублікували статтю про роботу в журналі Nature.

Акумулятори з водним електролітом можуть стати альтернативою пожежонебезпечним літій-іонним. Проте щільність енергії в них відносно низька — на одиницю об’єму вони запасають порівняно мало, тож накопичити великий обсяг електрики складно. Саме це обмеження й намагалися подолати дослідники.

- Реклама -

Для цього вони зосередилися на йоді — у таких акумуляторах він слугує матеріалом для зберігання енергії. У звичайній йодній хімії під час заряджання й розряджання реакція відбувається з перенесенням двох електронів, а розробка UCL дає змогу залучити чотири. Завдяки цьому з того самого обсягу йоду вдається отримати більше енергії. Утім, коли акумулятор працює, утворюються дуже активні форми йоду, які можуть реагувати з водою.

Раніше, щоб цьому запобігти, застосовували висококонцентровані електроліти з галогенами — хімічними елементами тієї самої групи, що і йод. Такі суміші стабілізували йод, але були їдкими й дорогими, тому виробляти їх у великих обсягах важко. Команда UCL натомість змінила склад рідини безпосередньо навколо йоду. Одні молекули нового електроліту не підпускають воду до йоду, інші зв’язують його активні форми й запобігають небажаним реакціям.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Новий електроліт науковці перевірили на елементах двох форматів. Перший — пласкі пакетні акумулятори, які зазвичай використовують у смартфонах і ноутбуках, другий — маленькі дискові, що живлять пристрої з низьким енергоспоживанням. В обох форматах нова хімія спрацювала, а дані про збереження місткості отримали в окремих тестах на довговічність. Ресурс — проблема й для літій-іонних акумуляторів. Так, у вересні японські вчені створили добавку, яка сповільнює їхню деградацію.

Довговічність особливо важлива для мережевих накопичувачів енергії. Такі системи багато разів накопичують надлишок електроенергії від сонячних і вітрових електростанцій і віддають його в мережу, коли генерація знижується. Сьогодні великі накопичувачі будують переважно на літій-іонних акумуляторах. Згідно з анотацією статті в Nature, новий електроліт працює також в алюміній-йодних акумуляторах. Відтак дослідники отримали ще один напрям для розробки стаціонарних накопичувачів.

Поки що всі результати науковці отримали в лабораторії. Професор хімії UCL Гуаньцзє Хе, автор-кореспондент дослідження, вважає, що нова хімія наближає водні акумулятори до комерційного використання. Далі його команда планує випробувати електроліт у більших системах і в умовах, ближчих до роботи промислового накопичувача.