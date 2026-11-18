16 листопада YouTube змінив підрахунок переглядів на телевізорах. Тепер платформа додає до публічного лічильника під роликом оцінку того, скільки людей дивилися його разом. Зміна стосується звичайних відео, Shorts і прямих трансляцій, пише австралійське галузеве видання Mediaweek.

Досі одне відтворення на телевізорі давало один перегляд, навіть коли перед екраном сиділа вся родина. Відтепер YouTube враховує кожного глядача окремо. Якщо ролик разом дивляться троє, платформа може зарахувати три перегляди. На смартфонах, комп’ютерах і планшетах кожне відтворення, як і раніше, дорівнює одному переглядові.

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Кількість глядачів перед екраном компанія не вимірює, а оцінює. Для цього науковці Google створили статистичну модель, яка враховує демографію аудиторії, характеристики контенту й час перегляду. За словами YouTube, камер, мікрофонів чи датчиків пристроїв вона не використовує, а її результати звіряють із даними вибіркових досліджень телеаудиторії (галузевих панелей).

New! Co-views included in the public YouTube viewcount pic.twitter.com/AoYu2WRMU1 — YouTube Creator Insider (@YouTubeInsider) November 16, 2026

Так YouTube хоче наблизити свою статистику до стандартів телеіндустрії, де аудиторію передач теж визначають, оцінюючи кількість глядачів перед екраном. Телевізор для платформи давно став одним із головних екранів. Раніше YouTube повідомляв, що користувачі щодня проводять у його телевізійному застосунку більш як 1 млрд годин. Самі лише Shorts на телевізорах, за даними компанії, дивляться понад 2 млрд годин щомісяця.

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На доходи авторів нововведення не вплине, адже виплати в партнерській програмі YouTube нараховують за залученими переглядами (engaged views) і годинами перегляду, а оцінка спільних глядачів до них не входить. Не зміняться через це й умови допуску до монетизації. Їх YouTube коригує окремо — з лютого 2027 року платформа удвічі підвищить пороги для нових авторів.

Оцінку спільних глядачів додають лише до нових переглядів на телевізорах, тож уже накопичені цифри не зміняться. Утім, до нових переглядів старих роликів її теж додаватимуть. Щоб побачити кількість переглядів без цієї оцінки, автори можуть скористатися новим показником частки спільних переглядів (co-view rate) у статистиці YouTube Studio. На нього достатньо поділити загальну кількість переглядів. Наприклад, значення 1,10 означає, що на кожні 1000 відтворень на телевізорах припадає ще 100 переглядів від додаткових глядачів.

Окремий показник Views (Co-viewed), доступний авторам із вересня, YouTube прибере в травні 2027 року. Попередні зміни в підрахунку платформа запровадила 24 серпня, коли почала зараховувати перегляд із першого кадру відтворення.