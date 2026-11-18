17 листопада стартап Calif, який спеціалізується на кібербезпеці, оприлюднив розбір вразливості Java4Shell (CVE-2026-114938) в OpenJDK — відкритій реалізації Java, з якої збирають більшість її дистрибутивів. Помилку знайшов дослідник стартапу Кван Луонг, і в пошуку йому допомагав ШІ-агент Codex від OpenAI.

Вразливість криється в декодері Base64 — механізмі, який перетворює записані текстом дані назад у двійкові. Java звертається до нього під час автентифікації, завантаження файлів і обміну даними через мережу. Щоб працювати швидше, декодер використовує спеціальні інструкції процесора, і саме в цьому коді закралася помилка в обчисленнях. Отримавши особливим чином сформований рядок, декодер записує дані за межі відведеної йому ділянки пам’яті. Щоб пошкодити пам’ять віртуальної машини Java (JVM), досить рядка з 64 літер «A» і знака «=» наприкінці.

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Таке пошкодження зловмисник може перетворити на витік вмісту пам’яті, де трапляються персональні дані, приватні ключі й токени доступу, або на віддалене виконання власного коду на сервері. Саме віддалене виконання коду дослідники Calif продемонстрували на популярних корпоративних продуктах у налаштуваннях за замовчуванням. Без жодної авторизації їм вдалося атакувати Keycloak, Jira, Confluence, JFrog Artifactory, Jenkins і PingFederate. Ще п’ять продуктів — Apache Kafka, Apache Solr, Elasticsearch, Gerrit і Spinnaker — вразливі, якщо в зловмисника є обліковий запис користувача.

Водночас універсального способу атаки немає. Для кожного застосунку зловмисникові доведеться будувати окремий ланцюжок атаки: знайти, як доставити шкідливий рядок до декодера, і підлаштувати розташування об’єктів у пам’яті. Тому стартап виклав у відкритий доступ лише демонстраційний код, який відтворює пошкодження пам’яті, а готові експлойти для конкретних продуктів притримує, доки користувачі не оновлять Java. Така складність, на думку гендиректора стартапу Тая Дуонга, дає адміністраторам певний запас часу. Втім, він попередив, що неоновлені системи лишатимуться під загрозою ще 5–10 років.

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Вразливість зачіпає OpenJDK від версії 17.0.6 і всі збірки на його основі, зокрема Oracle Java SE, Amazon Corretto, Eclipse Temurin, Microsoft Build of OpenJDK, Azul Zulu та Red Hat OpenJDK. Спрацьовує вона лише на комп’ютерах і серверах із процесорами x86-64, які підтримують набір інструкцій AVX-512 VBMI. Це, зокрема, Intel Xeon поколінь Ice Lake, Sapphire Rapids, Emerald Rapids і Granite Rapids, а також AMD EPYC і Ryzen на архітектурі Zen 4 і новіших. На системи з процесорами ARM ця помилка не поширюється.

Дослідники оцінили вразливість у 9,2 бала з 10 за шкалою CVSS 4.0. Oracle дала їй нижчу оцінку — 8,1 за версією CVSS 3.1. Виправлення компанія випустила 17 листопада о 23:00 за київським часом, йдеться в її бюлетені безпеки. Листопадовий пакет оновлень Oracle, за даними BleepingComputer, закриває 655 вразливостей у різних її продуктах. Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) радить установити пакет без зволікань.

Тим, хто не може оновити Java одразу, у Calif радять тимчасово вимкнути апаратне прискорення Base64, запустивши віртуальну машину з параметром -XX:-UseBASE64Intrinsics. Інший варіант — параметр -XX:UseAVX=2, який вимикає інструкції AVX-512. Його можна застосовувати лише на x86-64: на процесорах ARM із цим параметром OpenJDK не запуститься. Обидва способи тільки знижують ризик і не замінюють оновлення.

У блозі Calif Луонг розповів, що доручив Codex перевірити компілятор, криптографію та інші найскладніші вузли OpenJDK. Більшість його перших знахідок виявилася непридатною, але приблизно після 20 хвилин наполегливих запитів агент указав на помилку в декодері. За оцінкою Calif, пошук тривав близько години, створення першого робочого експлойта — ще дві, а витрати на ШІ не перевищили 200 доларів. Як пише The New York Times, стартап працював із новою моделлю OpenAI GPT-6 Cyber, а перед оприлюдненням попередив про вразливість Google, Microsoft і спецслужби альянсу «П’ять очей». Видання також нагадує, що Java використовують близько 90% компаній зі списку Fortune 500 — найбільших у США.

Для Calif це вже друга велика знахідка за допомогою моделей OpenAI за останній місяць. Раніше стартап виявив серйозні вразливості в мові PHP, на якій працює близько 70% сайтів у світі.

Нагадаємо, у серпні дослідники Cycode виявили критичну вразливість у програмному забезпеченні NASA, через яку стороння людина могла керувати командами супутників.