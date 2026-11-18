17 листопада французька компанія Ateme, яка розробляє технології стиснення й доставлення відео, повідомила, що міжнародний спортивний мовник Setanta Sports інтегрував її платформу TITAN Live у роботу своїх прямих онлайн-трансляцій.

OTT (від англ. over-the-top) — це доставляння відео через інтернет, в обхід кабельних і супутникових мереж. Щоб пряму трансляцію можна було дивитися на смартфоні, телевізорі чи комп’ютері й за різної швидкості з’єднання, мовники перекодовують вихідний відеопотік у потрібні формати. Цей процес називають транскодуванням, і саме його виконує TITAN Live.

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На переконання Ateme, відеоінфраструктура для прямих спортивних трансляцій має відповідати особливим вимогам. Серед них — стабільна якість зображення, низька затримка, надійність та ощадливе використання ресурсів. Найбільше ці вимоги важать тоді, коли мовник одночасно веде кілька прямих трансляцій і кожну з них готує для різних пристроїв та мереж.

Гендиректор Setanta Sports Бача Малазонія наголосив, що в спорті якість відео особливо важлива, адже на враження глядача може вплинути кожна деталь. TITAN Live, за його словами, дає мовнику потрібні можливості транскодування, поки компанія й далі розвиває свої OTT-сервіси.

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Віцепрезидент Ateme у Південній Європі, на Близькому Сході та в Африці Крістоф Стігас зазначив, що прямі спортивні трансляції потребують технологій, які поєднують якість відео, надійність та ефективність роботи. TITAN Live, як він пояснив, має дати Setanta Sports гнучкість, якої потребує її OTT-напрям.

Setanta Sports транслює спорт на власних телеканалах і через свою стримінгову платформу в 14 країнах п’ятьма мовами. Аудиторія мовника — 93 млн глядачів у 23 млн домогосподарств, а його канали поширюють 425 операторів. У сітці мовлення Setanta Sports — Англійська Прем’єр-ліга, Ліга чемпіонів УЄФА, Ла Ліга, Серія A, Бундесліга, Ліга 1, UFC, НБА, Формула-1 та ATP Тур.

Нагадаємо, MEGOGO припиняє продаж пакета MEGOPACK N+S, до якого входили передплати Netflix і Setanta Sports. З 27 листопада його замінить MEGOPACK.