Протягом останніх місяців OpenAI разом із партнером, компанією з кібербезпеки Calif, перевіряла захист техніки Apple, залучивши нову модель GPT-6 Cyber. Дослідники, за даними Forbes, виявили вразливості майже в усій продуктовій лінійці компанії — в iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV і гарнітурі Vision Pro.

Деякі з них теоретично давали змогу зловмисникові отримати контроль над iPhone чи Mac через шкідливий сайт. Ще одна знахідка стосується режиму блокування (Lockdown Mode) на iPhone. Цей режим навмисно обмежує частину функцій смартфона, щоб у нападників було менше лазівок. Однак за допомогою GPT-6 Cyber дослідники створили експлойт, тобто програму для атаки, що знімає цей захист.

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Apple на запит Forbes оперативно не відповіла. Водночас у Calif запевняють, що багато вразливостей Apple виправила одразу після того, як дізналася про них. OpenAI своєю чергою підтвердила, що їх знайшла саме її модель, а Apple подякувала компанії за знахідки.

Представляючи GPT-6 Cyber 5 листопада, OpenAI повідомила, що модель допомогла знайти в Linux понад 2000 помилок, а для 948 з них — розробити робочі способи атаки. За даними Forbes, нова модель знаходить і використовує вразливості вдвічі швидше за GPT-6.1 Sol. Проте за таку швидкість доводиться платити. Пошук такої самої кількості вразливостей із GPT-6 Cyber коштує близько 17 доларів, а з попередньою моделлю — приблизно один.

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Гендиректор Calif Тай Дуонг розповів Forbes, що з новою моделлю експлойти вдається писати значно швидше, ніж із попередніми. Це допомагає тим, хто прагне оперативно й масово виправляти вразливості. Але в руках зловмисників такий інструмент, за його словами, стає серйозною загрозою.

Для Calif це не перша знахідка за допомогою моделей OpenAI. Так, 17 листопада стартап розповів, як знайшов критичну вразливість у Java. Раніше він виявив серйозні вразливості в мові веб-програмування PHP. Незалежно від Calif на них натрапили й дослідники компанії Wiz.