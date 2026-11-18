Українська онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS представила власний застосунок для iOS та Android, де можна читати електронні книжки й слухати аудіокнижки. На момент запуску в його каталозі близько 5 тис. цифрових видань, і більшість із них доступна за передплатою.

Застосунок з’явився напередодні другої річниці MEGOGO BOOKS. Роботу книгарня розпочала у грудні 2024 року з продажу паперових видань, а навесні 2025-го запровадила міжнародну доставку до країн Європи. Тепер вона поєднує паперові, електронні й аудіокнижки в одному сервісі.

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Передплата буває місячна, квартальна й річна. Найдешевша з них — річна, яка в перерахунку на місяць коштує 158 грн. Для нових користувачів діє семиденний пробний період. Передплатники також отримують знижку 10% на паперові книжки в інтернет-магазині MEGOGO BOOKS і безплатну доставку замовлень.

За фіксовану плату книгарня відкриває доступ до каталогу, тож кожне видання окремо купувати не треба. Втім, частина книжок до передплати не входить, і їх можна тільки купити поштучно. Це стандартна практика продажу цифрового контенту. Купувати окремі книжки можна й без передплати. Електронні книжки відкриваються у вбудованому рідері застосунку, аудіокнижки — у плеєрі, а кількість пристроїв для нього не обмежена.

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Видавцям MEGOGO BOOKS пропонує новий канал продажу за моделлю передплати. Їхній дохід залежатиме від того, наскільки активно користувачі читають чи слухають конкретну книжку. На думку книгарні, така модель допоможе розширити аудиторію видань і подовжити життя книжок. Водночас на український ринок виходять і міжнародні сервіси. У жовтні Spotify анонсував запуск аудіокниг у понад 180 країнах, серед яких і Україна.

Із запуском застосунку змінюється й розділ «Аудіо» медіасервісу MEGOGO. Придбані там аудіокнижки ще певний час лишатимуться доступними, проте нових надходжень у розділі не буде. Увесь новий аудіоконтент відтепер з’являтиметься тільки в застосунку MEGOGO BOOKS. Надалі книгарня планує розширювати каталог, записувати нові власні аудіокнижки й випускати ексклюзивні видання.

Директорка з контенту MEGOGO BOOKS Катерина Котвіцька пояснила, що людина може слухати книжки у дорозі, читати з телефона, а улюблений текст купити у паперовому виданні для домашньої бібліотеки. Поєднання цих способів читання, за її словами, допомагає будувати триваліші стосунки з аудиторією. «Ми закликаємо видавців відкривати цифрові права, експериментувати з форматами та разом ростити аудиторію легального читання в Україні й за її межами», — заявила вона.

Інтерес до аудіокниг тим часом виявляють й інші великі платформи. Так, YouTube може вийти на цей ринок, де нині домінують Spotify та Audible.