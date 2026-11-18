Американський стартап Suno, відомий генератором пісень за текстовим описом, представив Visuals — інструмент для створення відео й зображень до треків. Він працює у вебверсії та застосунках для iOS і Android, а для генерації відео користувачам знадобляться окремі кредити.

Щоб отримати кліп, досить перетягнути пісню зі своєї бібліотеки на вкладку Visuals. Готовий ролик завдовжки до 15 секунд можна потім подовжити, відредагувати чи змінити новим текстовим запитом, а кілька фрагментів — склеїти в повноцінне музичне відео. За словами розробників, модель стежить за структурою пісні й враховує її текст, а персонажі в кадрі рухають губами синхронно зі співом. Крім кліпів, за допомогою Visuals можна створювати відео з текстом пісні на екрані та обкладинки альбомів, а також оживляти власні фото. Для тих, хто не знає, з чого почати, Suno пропонує набір готових персонажів.

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Suno Visuals Tutorial: Create Videos for Your Music (Web + Mobile)

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Відео стало другим кроком Suno за межі музики. Першим був Speech, який компанія запустила в жовтні: він дає змогу створювати вірші, медитації та інші начитані тексти. Генерація відео довго лишалася надто повільною й дорогою для звичайних користувачів, пояснюють у компанії. «Відеомоделі досягли такого рівня швидкості, вартості та якості, що, на нашу думку, працювати з ними стало справді цікаво», — розповів в інтерв’ю Bloomberg директор із продукту Suno Джек Броді.

Модель, на якій працює Visuals, називається H3 Move, і Suno створила її не з нуля. Її основа — модель H3 китайської компанії MiniMax. Suno додатково навчила її на власних даних, щоб вона краще генерувала саме музичні кліпи. Як навчали H3 у MiniMax, Броді коментувати не став.

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Кредити на відео купують окремо від пісенних, і строку дії вони не мають. Пакет із 2500 кредитів коштує 15 доларів — цього вистачить приблизно на три хвилини відео. Водночас компанія додала тариф Platinum за 120 доларів на місяць, а в разі річної оплати — за 100. До нього входять 20 тис. кредитів на відео та 15 тис. на пісні. Передплатникам тарифів Pro і Premier компанія на обмежений час нарахувала кредити, щоб вони могли випробувати інструмент.

Як і в генераторі пісень, у Visuals працюють фільтри. Вони блокують запити й завантаження, у яких користувачі намагаються відтворити конкретних виконавців, публічних осіб або захищені авторським правом твори. Водночас назвати режисера як стильовий орієнтир можна, але показати його в кадрі чи повторити його фільми — ні. Кожне згенероване відео чи зображення перевіряють, чи не порушує воно правил спільноти, ще до того, як його побачить користувач, а перед поширенням за межами Suno на нього ставлять вбудований водяний знак. У компанії попереджають, що запити, які спрацьовують на інших відеоплатформах, у Suno можуть не пройти, — і так задумано.

За останній рік стосунки Suno з музичною індустрією помітно потеплішали. Так, у вересні компанія випустила нові моделі, навчені на творах Warner Music Group і незалежних лейблів, зокрема BMG.

Втім, із двома іншими найбільшими лейблами, Universal Music Group і Sony Music Entertainment, Suno досі судиться. Наприкінці вересня обидва лейбли подали новий позов проти компанії.