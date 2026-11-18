Медіасервіс MEGOGO закриває пакет MEGOPACK N+S, який поєднував власну передплату «Максимальна» з Netflix і Setanta Sports. Оформити його вже не можна, а 27 листопада 2026 року сервіс автоматично переведе чинних передплатників на MEGOPACK, повідомляє «Детектор медіа».

Під час переходу вони не втратять уже оплачених днів. Так само до кінця оплаченого періоду збережеться й доступ до Netflix і Setanta Sports у межах MEGOPACK N+S, але щонайпізніше до 31 грудня 2026 року. Після цієї дати обидва сервіси до передплати MEGOGO вже не входитимуть. На сайті MEGOGO передплата MEGOPACK коштує від 274 грн на місяць — це ціна зі знижкою 45%.

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Спільний продукт трьох компаній з’явився два роки тому. У листопаді 2024 року MEGOGO разом із Netflix і Setanta Sports запустив пакет MEGOPACK XL. Спершу він коштував 499 грн на місяць, а з 3 лютого 2025 року — 599 грн. Згодом компанія перейменувала його на MEGOPACK N+S.

У MEGOGO спільну передплату з Netflix і Setanta Sports назвали «цікавим продуктовим експериментом». Комерційних умов цього партнерства сервіс не розкриває. При цьому в компанії зазначили, що спільні передплати з міжнародними сервісами й надалі входять до її стратегічних планів.