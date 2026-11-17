Комбінацію «123456» користувачі в усьому світі й надалі обирають як пароль частіше за будь-яку іншу. До такого висновку дійшли розробники менеджера паролів NordPass, оприлюднивши вже восьмий щорічний рейтинг.

Для нього автори зібрали паролі, що впродовж року, починаючи з вересня 2025-го, потрапили у відкриті витоки даних і на даркнет-ресурси. У цій вибірці «123456» трапився понад 7,2 млн разів. Лідирує він уже всьоме за вісім років, а того єдиного разу, коли поступився першістю, однаково лишався у верхній частині списку. Друге й третє місця, як і в минулому рейтингу, дісталися комбінаціям «admin» (4,46 млн випадків) і «12345678» (2,95 млн).

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Решта першої десятки теж майже не змінилася. Помітних зрушень у ній лише два — до п’ятірки лідерів піднявся пароль «1234», а традиційно популярний «password» опустився із шостого на сьоме місце. «Нам ще належить зробити чимало, щоб люди більше дбали про безпеку паролів», — зазначили в NordPass.

Цьогоріч автори рейтингу окремо дослідили, як на вибір паролів впливає попкультура. Серед паролів, пов’язаних із попкультурою 2020-х, найчастіше трапляється Lebron0319 — посилання до баскетболіста Леброна Джеймса. Далі в цьому списку — Savage20, roblox.com1 і skibiditoilet. Такі комбінації, попереджають у NordPass, зловмисники здатні підібрати за лічені секунди.

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Тому розробники сервісу радять відмовлятися від простих паролів на користь біометричної автентифікації та ключів доступу (passkey), які дають змогу входити в акаунти взагалі без пароля. Там, де без нього не обійтися, пароль має містити щонайменше 15 символів і не повторюватися на різних сайтах. Варто також уникати комбінацій зі списку 200 найпоширеніших паролів NordPass і слів, пов’язаних із попкультурою.