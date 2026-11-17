15 листопада ракета Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA) стартувала з мису Канаверал у Флориді й на десятій хвилині польоту зазнала аварії. Усі 40 супутників Amazon Leo, які вона везла, втрачено, пише Spaceflight Now. Цю мережу супутникового інтернету Amazon будує як конкурента Starlink.

Для ULA, спільного підприємства Boeing і Lockheed Martin, це перша повна невдача за 20 років існування. Старт відбувся о 19:40 за київським часом, а приблизно через 50 хвилин компанія офіційно підтвердила, що вивести супутники на орбіту не вдалося. Збій стався під час роботи водневого верхнього ступеня Centaur, двигуни якого мали відпрацювати 12 хвилин 15 секунд. Телеметрія показала й інші відхилення від графіка. Метанові двигуни BE-4 першого ступеня вимкнулися пізніше, ніж планувалося, а Centaur відокремився із запізненням. Ще до старту, за 20 секунд до запуску, відлік зупинили через технічну несправність. ULA усунула її, і ракета злетіла наприкінці стартового вікна. Чи пов’язана ця несправність з аварією, поки невідомо.

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Fallisce il lancio del razzo Vulcan: Amazon perde 40 satelliti

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Цей запуск став п’ятим для Vulcan і першим за дев’ять місяців. Таку довгу паузу спричинили проблеми з бічними твердопаливними прискорювачами Northrop Grumman. Під час двох попередніх польотів, у 2024 році та в лютому 2026-го, у них прогоряли сопла. Через це Космічні сили США призупинили запуски Vulcan із військовими супутниками, хоча комерційні місії ULA могла проводити й далі. Цього разу всі шість прискорювачів відпрацювали штатно.

Двигуни BE-4 для першого ступеня Vulcan постачає компанія Blue Origin. У травні її власна ракета New Glenn вибухнула на стартовому майданчику, і причиною стала несправність кисневого клапана в одному з таких двигунів. Перед польотом Vulcan фахівці Blue Origin доопрацювали ці двигуни, усунувши цю ваду. Причин нинішньої аварії ULA поки не називає, але обіцяє відкрити клієнтам доступ до розслідування.

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Аварія порушила графік розгортання Amazon Leo. Цей політ відкривав серію з 38 запусків Vulcan, які Amazon замовила в ULA. До цього ULA вивела супутники мережі на орбіту вісьмома ракетами Atlas V. Для повного угруповання потрібно понад 3300 апаратів, і Amazon виготовила тисячний апарат ще в жовтні. Якби запуск вдався, загальна кількість супутників мережі на орбіті сягнула б 436.

Окрім Vulcan, Amazon замовила 24 запуски New Glenn, 13 — Falcon 9 компанії SpaceX і 24 — європейської Ariane 6. Останні шість із них компанія додала у вересні. Водночас New Glenn із травня так і не повернулася до польотів, а наступний запуск Vulcan для Amazon відбудеться лише після розслідування.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман запропонував ULA допомогу. У соцмережі X він написав, що фахівці агентства готові долучитися до розслідування й усунення наслідків аварії, адже ULA потрібна програмі Artemis, майбутній місячній базі й країні загалом.