SWEET.TV назвав дату прем’єри нового сезону шоу «Танцюють всі»

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV оголосив, що прем’єра нового сезону талант-шоу «Танцюють всі» відбудеться 18 грудня. Виступи танцівників оцінюватимуть четверо суддів, а переможець отримає 500 тис. грн. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

ТАНЦЮЮТЬ ВСІ 2026. Перший офіційний трейлер

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До складу журі увійшли співачка Надя Дорофєєва, танцівник Максим Оробець, а також хореографи-постановники Руслан Махов і Марина Кущова. Оробця у SWEET.TV називають найтитулованішим танцівником Східної Європи. Махов відомий також як режисер і кліпмейкер, він створював шоу для Макса Барських, Jerry Heil, MONATIK, DOROFEEVA, Roxolana та TVORCHI.

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Вестимуть шоу блогерка Даша Квіткова та Роман Міщеряков, автор YouTube-каналу «Точка збору». Їхні імена стали відомі ще у вересні, коли SWEET.TV розпочав зйомки сезону в Києві.

Учасники змагатимуться в кілька етапів. Спершу на них чекають кастинги, потім — період інтенсивних тренувань (boot camp), а завершать сезон прямі ефіри. Упродовж цих етапів танцівники виступатимуть у різних стилях і працюватимуть з українськими хореографами.

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Новий сезон сервіс знімає у співпраці із Superhumans Center. За задумом авторів, шоу має нагадати, що танець не має обмежень і вийти на велику сцену може кожен.

«Танцюють всі» повертається на екрани після більш ніж десятирічної перерви. «Сьогодні, попри складні часи, SWEET.TV хоче дати українській танцювальній культурі новий поштовх», — зазначив Володимир Завадюк, керівник напрямів SWEET.TV Originals і Big Entertainment Shows.

Це шоу — українська адаптація формату So You Think You Can Dance, який створили продюсер Найджел Літгоу та компанія 19 Entertainment. Свої версії цього формату випустили більш ніж у 30 країнах, серед яких США, Велика Британія, Німеччина та Польща. Оригінальне шоу здобувало нагороди й номінації телевізійної премії «Еммі» (Primetime Emmy Awards), зокрема за хореографію.