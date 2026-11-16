Стартап зі США представив платформу для керування супутниковими угрупованнями

Американський стартап Constellation Space представив свою основну програмну платформу для операторів супутникових угруповань і наземних мереж зв’язку. Розробники заявляють, що з нею обсяг даних, які супутник передає на Землю за один сеанс зв’язку, зростає щонайбільше на 36%, пише видання GeekWire.

Платформа прогнозує, скільки даних кожен супутник зможе передати за такий сеанс. Для цього вона об’єднує дані про погоду, радіоперешкоди, завантаженість каналів і ситуацію в космосі. Серед чинників, які вона аналізує, є також співвідношення сигнал/шум і попит на пропускну здатність. Спираючись на прогнозований обсяг даних, оператори можуть коригувати параметри передачі та розклад сеансів.

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Потреба в такому інструменті виникла через те, що кількість супутників на низькій навколоземній орбіті швидко зростає. Керувати угрупованнями з тисяч апаратів і обирати найкращі інтервали для передачі даних стає дедалі складніше. Для кожного супутника треба врахувати доступність наземних станцій, стан радіоканалу, погоду й можливі перешкоди. Помилка в такому плануванні означає втрачену нагоду передати дані.

Constellation Space Introduces Its Platform

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Усі ці чинники оцінює модель машинного навчання. Спершу її навчають на даних глобальної мережі датчиків, а після розгортання вона адаптується до конкретного угруповання, його обладнання й наземних станцій. Завдяки цьому платформа враховує особливості інфраструктури кожного оператора, а не застосовує єдиний набір налаштувань до всіх супутників.

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У 2025 році компанію заснував Камран Маджід. Раніше він проходив інженерне стажування в NASA й працював програмістом у команді супутникової мережі Starlink компанії SpaceX. За словами Маджіда, ця робота показала, що ручне керування місіями вже не встигає за зростанням угруповань. Серед співзасновників — технічний директор Раїд Кабір, який до цього працював у Blue Origin, а також колишні інженери банку Capital One Омід Теграні та Лаіт Альтарабіші. Колишні працівники SpaceX створили не лише Constellation Space: інженери, які пішли з цієї компанії, також заснували стартап Eclipse Space. Він розроблятиме супутникові угруповання для урядів і компаній.

Стартап, у якому зараз працюють шестеро людей, уже залучив 7,5 млн доларів у посівному раунді. У ньому взяли участь акселератор Y Combinator, а також Nvidia, OpenAI і Samsung. За словами Маджіда, ранню версію платформи використовують понад десять клієнтів, серед яких Amazon Web Services. Нею також користуються більш як 20 академічних установ. Річна вартість контрактів компанії 2026 року сягнула 2,25 млн доларів.