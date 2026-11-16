Швидкість завантаження через Starlink у США наблизилася до 120 Мбіт/с

Супутниковий інтернет Starlink у США за рік став швидшим, хоча абонентів сервісу побільшало. Найпомітніше при цьому зросла швидкість вивантаження даних, йдеться у звіті компанії Ookla, яка порівняла результати тестів Speedtest за перші півріччя 2025 і 2026 років.

Медіанна швидкість вивантаження, тобто передавання даних від абонента в мережу, збільшилася на 42% — з 14,63 до 20,73 Мбіт/с. Цей показник покращився в усіх 50 штатах і в окрузі Колумбія, де розташована столиця країни, а приріст становив від 25% до 70%. В Ookla припускають, що причина — супутники V2 Mini: на початку жовтня на них припадало близько двох третин робочого угруповання Starlink.

- Реклама -

Швидкість завантаження даних зросла не так помітно — на 12%, до 119,71 Мбіт/с. У 16 штатах і в окрузі Колумбія вона навіть знизилася. Автори звіту частково пояснюють це появою тарифу Residential 100 Mbps, у якому швидкість обмежена приблизно 100 Мбіт/с. Водночас частка користувачів, які отримують щонайменше 100 Мбіт/с на завантаження і 20 Мбіт/с на вивантаження, зросла з 18,9% до 40%. Саме такі показники Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) вважає мінімальними для широкосмугового доступу.

Затримка сигналу в країні загалом майже не змінилася, проте зменшилася в 49 штатах і в окрузі Колумбія. Її медіанне значення тепер менше за 40 мс у 24 штатах і в столичному окрузі, тоді як роком раніше таких штатів було десять. Імовірно, цьому сприяли нові наземні шлюзові станції й точки під’єднання до інтернету, розташовані ближче до абонентів, а також те, що частину супутників SpaceX перевела на нижчі орбіти.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Кількість тестів, які користувачі Starlink провели у США, за рік зросла на 41,8%. За даними SpaceX, у третьому кварталі 2026 року сервіс мав 13,6 млн абонентів у всьому світі — на 1,6 млн більше, ніж кварталом раніше. На США, за оцінкою Ookla, припадає близько 22% із них. При цьому Starlink дедалі частіше обирають у містах: кількість користувачів, які запускали тести в міській місцевості, збільшилася на 73%, а в сільській — на 33%.

Найвищу медіанну швидкість завантаження Ookla зафіксувала у штаті Юта — 165 Мбіт/с, найнижчу — у Флориді, 89 Мбіт/с, а найповільнішим регіоном загалом виявився південний схід країни. Техас, Флорида і штат Вашингтон входять до п’ятірки штатів із найбільшою кількістю тестів і водночас до десятки тих, де Starlink найповільніший. Проте саме у Флориді швидкість завантаження зросла за рік на 50%. На думку авторів звіту, це свідчить, що SpaceX нарощує пропускну здатність мережі там, де попит найбільший.

Попри ці покращення, за швидкістю завантаження Starlink поступається всім оптоволоконним провайдерам і трьом найбільшим у США операторам фіксованого бездротового доступу (FWA) на базі мереж 5G. Зокрема, у такому сервісі оператора T-Mobile медіанна швидкість майже вдвічі вища. Ситуацію можуть змінити супутники Starlink V3: пропускна здатність кожного, за заявою SpaceX, приблизно вдесятеро більша, ніж у V2 Mini. Вивести їх на орбіту може лише ракета-носій Starship. За даними Light Reading, під час її останнього польоту SpaceX уже розгорнула перші 26 таких апаратів. Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл казала, що абоненти відчують різницю у швидкості, коли на орбіті працюватиме кількасот V3, — можливо, до середини 2027 року.

Нагадаємо, на початку листопада Starlink представила термінал Mini 2 зі знімним акумулятором і підтримкою Wi-Fi 6.