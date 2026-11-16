Швидкість завантаження через Starlink у США наблизилася до 120 Мбіт/с

Новини
Starlink
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Супутниковий інтернет Starlink у США за рік став швидшим, хоча абонентів сервісу побільшало. Найпомітніше при цьому зросла швидкість вивантаження даних, йдеться у звіті компанії Ookla, яка порівняла результати тестів Speedtest за перші півріччя 2025 і 2026 років.

Медіанна швидкість вивантаження, тобто передавання даних від абонента в мережу, збільшилася на 42% — з 14,63 до 20,73 Мбіт/с. Цей показник покращився в усіх 50 штатах і в окрузі Колумбія, де розташована столиця країни, а приріст становив від 25% до 70%. В Ookla припускають, що причина — супутники V2 Mini: на початку жовтня на них припадало близько двох третин робочого угруповання Starlink.

- Реклама -

Швидкість завантаження даних зросла не так помітно — на 12%, до 119,71 Мбіт/с. У 16 штатах і в окрузі Колумбія вона навіть знизилася. Автори звіту частково пояснюють це появою тарифу Residential 100 Mbps, у якому швидкість обмежена приблизно 100 Мбіт/с. Водночас частка користувачів, які отримують щонайменше 100 Мбіт/с на завантаження і 20 Мбіт/с на вивантаження, зросла з 18,9% до 40%. Саме такі показники Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) вважає мінімальними для широкосмугового доступу.

Затримка сигналу в країні загалом майже не змінилася, проте зменшилася в 49 штатах і в окрузі Колумбія. Її медіанне значення тепер менше за 40 мс у 24 штатах і в столичному окрузі, тоді як роком раніше таких штатів було десять. Імовірно, цьому сприяли нові наземні шлюзові станції й точки під’єднання до інтернету, розташовані ближче до абонентів, а також те, що частину супутників SpaceX перевела на нижчі орбіти.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Кількість тестів, які користувачі Starlink провели у США, за рік зросла на 41,8%. За даними SpaceX, у третьому кварталі 2026 року сервіс мав 13,6 млн абонентів у всьому світі — на 1,6 млн більше, ніж кварталом раніше. На США, за оцінкою Ookla, припадає близько 22% із них. При цьому Starlink дедалі частіше обирають у містах: кількість користувачів, які запускали тести в міській місцевості, збільшилася на 73%, а в сільській — на 33%.

Найвищу медіанну швидкість завантаження Ookla зафіксувала у штаті Юта — 165 Мбіт/с, найнижчу — у Флориді, 89 Мбіт/с, а найповільнішим регіоном загалом виявився південний схід країни. Техас, Флорида і штат Вашингтон входять до п’ятірки штатів із найбільшою кількістю тестів і водночас до десятки тих, де Starlink найповільніший. Проте саме у Флориді швидкість завантаження зросла за рік на 50%. На думку авторів звіту, це свідчить, що SpaceX нарощує пропускну здатність мережі там, де попит найбільший.

Попри ці покращення, за швидкістю завантаження Starlink поступається всім оптоволоконним провайдерам і трьом найбільшим у США операторам фіксованого бездротового доступу (FWA) на базі мереж 5G. Зокрема, у такому сервісі оператора T-Mobile медіанна швидкість майже вдвічі вища. Ситуацію можуть змінити супутники Starlink V3: пропускна здатність кожного, за заявою SpaceX, приблизно вдесятеро більша, ніж у V2 Mini. Вивести їх на орбіту може лише ракета-носій Starship. За даними Light Reading, під час її останнього польоту SpaceX уже розгорнула перші 26 таких апаратів. Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл казала, що абоненти відчують різницю у швидкості, коли на орбіті працюватиме кількасот V3, — можливо, до середини 2027 року.

Нагадаємо, на початку листопада Starlink представила термінал Mini 2 зі знімним акумулятором і підтримкою Wi-Fi 6.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
11
- Реклама -

Читайте також

Новини

Стартап зі США представив платформу для керування супутниковими угрупованнями

Стартап Constellation Space представив ШІ-платформу для керування супутниками. За заявою компанії, з нею апарат передає за сеанс зв'язку до 36% більше даних.
Новини

Російська влада почала фільтрувати інтернет-трафік за допомогою штучного інтелекту

Російська влада запустила систему, яка фільтрує інтернет-трафік за допомогою штучного інтелекту. На неї витратили 2,27 млрд рублів (близько 27 млн доларів).
Новини

Meta оштрафували в Італії на 805 млн євро за доступ до фото користувачів без окремої згоди

Італійський регулятор наклав на Meta штраф у 805 млн євро за доступ Facebook до фото користувачів без окремої згоди. Компанія планує оскаржити рішення.
Новини

«Київстар ТБ» покаже фільм Крістофера Нолана «Одіссея»

18 листопада «Київстар ТБ» покаже фільм Крістофера Нолана «Одіссея» за поемою Гомера. Це перший повнометражний фільм, повністю знятий на плівкові камери IMAX.
Новини

Ілон Маск хоче перенести магістральний інтернет із морського дна на орбіту

6 листопада Ілон Маск заявив, що Starlink V4 зможе конкурувати з підводними кабелями. У вакуумі світло, за його словами, приблизно на 40% швидше, ніж в оптоволокні.