Російська влада почала фільтрувати інтернет-трафік за допомогою штучного інтелекту

Російський регулятор у сфері зв’язку Роскомнагляд створив і впровадив механізм фільтрації інтернет-трафіку на основі алгоритмів машинного навчання. На це служба витратила 2,27 млрд рублів (близько 27 млн доларів), пише російський Forbes з посиланням на паспорт програми цифрової трансформації відомства.

Новий механізм вбудовують в автоматизовану систему забезпечення безпеки російського сегмента інтернету (АСБІ). Через неї Роскомнагляд керує технічними засобами протидії загрозам (ТСПУ). Таке обладнання оператори зв’язку встановили у своїх мережах на вимогу закону про «суверенний інтернет», і воно фільтрує весь інтернет-трафік країни.

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У паспорті програми на 2026–2028 роки сказано, що відомство використало російську модель, розгорнуту на власній інфраструктурі, проте її назви в документі немає. Великої мовної моделі, як зазначено там само, в системі теж немає. У травні 2026 року Forbes повідомляв, що для фільтрації трафіку Роскомнагляд планує використовувати Astra AI — розробку російської компанії «Група Астра».

Експерт організації RKS Global Дмитро Кутейніков вважає, що йдеться про прогнозну модель. Вона не читає вміст трафіку, а за зовнішніми ознаками з’єднання оцінює ймовірність того, що користувач увімкнув VPN. До таких ознак належать розмір і ритм пакетів даних, тривалість сесії та хостинг-провайдер сервера. Тому, за його словами, користуватися будь-якими VPN-сервісами стане складніше, навіть тими, що змінюють адреси й маскують трафік. Чому VPN не завжди допомагає обійти російські блокування, експерт з цифрових технологій Олександр Глущенко пояснював на прикладі YouTube ще в грудні 2024 року.

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Від нового механізму, на думку Кутейнікова, постраждає й бізнес: система може помилково блокувати корпоративні VPN і хмарні сервіси. З’ясувати причину такого блокування й домогтися його скасування майже неможливо. Роскомнагляд не розкриває, які сервіси та протоколи блокує і за якими критеріями, а самі обмеження запроваджує без суду й без попередження.

Про ризик помилок говорить і бізнес-консультант компанії Positive Technologies Олексій Лукацький. За його словами, з такими алгоритмами Роскомнагляд зможе краще виявляти способи обходу блокувань і сайти із забороненим контентом, проте стовідсоткової точності вони не гарантують. До того ж за сучасних швидкостей передачі даних саме штучний інтелект може стати вузьким місцем мережі.

Партнер аналітичної компанії Comnews Research Леонід Конік припускає, що машинне навчання потрібне Роскомнагляду передусім для пошуку дзеркал заблокованих сайтів і копій забороненого контенту. Виявляти їх вручну, каже він, неможливо, а алгоритм порівнює вміст сторінки зі зразком і не обмежується перевіркою доменного імені.

На саме обладнання для фільтрації в паспорті програми закладено значно більше коштів. У 2026 році на встановлення нових ТСПУ і модернізацію наявних виділено 3,99 млрд рублів (близько 48 млн доларів) з основного фінансування. Ще 6,2 млрд рублів (близько 75 млн доларів) передбачено з додаткового.