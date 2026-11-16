Meta оштрафували в Італії на 805 млн євро за доступ до фото користувачів без окремої згоди

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Instagram, Facebook, WhatsApp
Фото: Primakov/Shutterstock

Італійський орган захисту персональних даних оштрафував Meta на 805 млн євро. На думку відомства, компанія не попередила належним чином близько 20 млн власників Android-смартфонів, що застосунок Facebook має доступ до їхніх фото й відео, пише BBC.

Претензії стосуються підказок для дописів, які Facebook добирає з фото й відео в галереї смартфона. Доступ до галереї застосунок отримував через єдиний дозвіл, що поширювався на всі його функції. Попередження, яке користувач бачив перед наданням дозволу, не пояснювало, що соцмережа зможе ще й формувати підказки на основі збережених знімків.

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Регулятор дав Meta, якій також належать WhatsApp та Instagram, 60 днів, щоб вимкнути підказки за замовчуванням і почати запитувати на них окрему згоду. Сам штраф — один із найбільших, які регулятори Італії будь-коли накладали на технологічні компанії. Його розмір відомство обґрунтувало великою кількістю постраждалих і тим, що підказки досі працюють у тих, хто не оновив застосунок або вже погодився на них. Ще одним аргументом на користь високої суми стала недостатня співпраця Meta з наглядовим органом. Для порівняння, у вересні ірландський регулятор оштрафував Google за непрозору обробку геоданих майже вдвічі менше — на 403 млн євро.

Meta планує оскаржити рішення, повідомив BBC представник компанії. У Meta не згодні ні з тим, як регулятор оцінив факти й застосував закон, ні з розміром штрафу, який вважають непропорційним. За словами компанії, функція лише допомагає публікувати фото й відео та працює тільки після того, як користувач дасть дозвіл на пристрої. Скасувати цей дозвіл можна будь-коли в налаштуваннях.

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Італійський штраф — не єдиний для компанії цієї осені. У жовтні суддя штату Нью-Мексико зобов’язав Meta сплатити 25 млрд доларів — це найбільший штраф в історії компанії. Присяжні в цій справі дійшли висновку, що Meta 43 млн разів порушила місцевий закон про захист прав споживачів, бо роками вводила людей в оману щодо конфіденційності даних користувачів Facebook.

Нагадаємо, у вересні Meta представила окуляри Ray-Ban Meta Audio без камери. Так компанія, зокрема, хоче розвіяти занепокоєння щодо приватності, яке супроводжувало її моделі з камерами.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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