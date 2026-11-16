Meta оштрафували в Італії на 805 млн євро за доступ до фото користувачів без окремої згоди

Італійський орган захисту персональних даних оштрафував Meta на 805 млн євро. На думку відомства, компанія не попередила належним чином близько 20 млн власників Android-смартфонів, що застосунок Facebook має доступ до їхніх фото й відео, пише BBC.

Претензії стосуються підказок для дописів, які Facebook добирає з фото й відео в галереї смартфона. Доступ до галереї застосунок отримував через єдиний дозвіл, що поширювався на всі його функції. Попередження, яке користувач бачив перед наданням дозволу, не пояснювало, що соцмережа зможе ще й формувати підказки на основі збережених знімків.

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Регулятор дав Meta, якій також належать WhatsApp та Instagram, 60 днів, щоб вимкнути підказки за замовчуванням і почати запитувати на них окрему згоду. Сам штраф — один із найбільших, які регулятори Італії будь-коли накладали на технологічні компанії. Його розмір відомство обґрунтувало великою кількістю постраждалих і тим, що підказки досі працюють у тих, хто не оновив застосунок або вже погодився на них. Ще одним аргументом на користь високої суми стала недостатня співпраця Meta з наглядовим органом. Для порівняння, у вересні ірландський регулятор оштрафував Google за непрозору обробку геоданих майже вдвічі менше — на 403 млн євро.

Meta планує оскаржити рішення, повідомив BBC представник компанії. У Meta не згодні ні з тим, як регулятор оцінив факти й застосував закон, ні з розміром штрафу, який вважають непропорційним. За словами компанії, функція лише допомагає публікувати фото й відео та працює тільки після того, як користувач дасть дозвіл на пристрої. Скасувати цей дозвіл можна будь-коли в налаштуваннях.

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Італійський штраф — не єдиний для компанії цієї осені. У жовтні суддя штату Нью-Мексико зобов’язав Meta сплатити 25 млрд доларів — це найбільший штраф в історії компанії. Присяжні в цій справі дійшли висновку, що Meta 43 млн разів порушила місцевий закон про захист прав споживачів, бо роками вводила людей в оману щодо конфіденційності даних користувачів Facebook.

Нагадаємо, у вересні Meta представила окуляри Ray-Ban Meta Audio без камери. Так компанія, зокрема, хоче розвіяти занепокоєння щодо приватності, яке супроводжувало її моделі з камерами.