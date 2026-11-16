17 листопада медіасервіс MEGOGO транслюватиме два поєдинки футбольних збірних України. О 15:00 за київським часом молодіжна команда U-21 зіграє товариський матч зі США, а о 21:45 національна збірна зустрінеться з Грузією в завершальному турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Молодіжна збірна зараз перебуває на навчально-тренувальному зборі в Іспанії, тож і гру з американськими однолітками проведе там — на стадіоні «Пінатар Арена». Попередній спаринг на цьому зборі українці програли Шотландії U-21 з рахунком 0:4. Гру з американцями на MEGOGO коментуватиме Володимир Звєров.

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Національна команда зіграє з Грузією в словацькому місті Кошиці, на стадіоні Košická futbalová aréna. Цим матчем вона завершить виступи у групі 2 Ліги B — другого за рангом дивізіону Ліги націй. Перед цим, у п’ятому турі, який відбувся 14 листопада в Белфасті, збірна під керівництвом Андреа Мальдери поступилася Північній Ірландії — 0:1.

Трансляцію гри з Грузією MEGOGO розпочне о 20:30 передматчевою студією. Її проведе Сергій Лук’яненко, а гостями стануть футбольні експерти Олександр Головко й Олег Маслюк. Сам матч коментуватимуть Віталій Кравченко та Володимир Кириченко, з місця подій працюватиме кореспондентка Олександра Кучеренко.

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На думку ведучого студії, обов’язкове завдання збірної в цій грі — не програти й залишитися на третьому місці в групі. «Очевидно, в останньому матчі групового етапу хотілося б вирішувати інші завдання, аніж боротися за виживання у Лізі В. Зараз гравці й тренер зіштовхнулися зі справедливою критикою. І у матчі з Грузією потрібно на неї відповідати», — зазначив Сергій Лук’яненко. Він очікує, що команда гратиме агресивніше, створюватиме більше моментів і спокійніше діятиме в захисті.

Обидві зустрічі на платформі MEGOGO зможуть подивитися передплатники пакетів MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, «ТБ + Кіно» та «Спорт». Трансляції розмістять у розділі «Спорт» (підрозділ «Футбол»), на каналі «MEGOGO Футбол Перший» і на спеціальних поп-ап каналах, які з’являться в розділі «Телебачення» в день матчів. Безплатно обидві гри в прямому ефірі покаже телеканал «MEGOGO СПОРТ» — у цифровій ефірній мережі Т2 та в кабельних мережах. Лігу націй УЄФА сезону 2026/27 MEGOGO показує в Україні ексклюзивно.