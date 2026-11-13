Провайдери прифронтових областей можуть безоплатно отримати обладнання

12 листопада Мінцифри разом з Офісом ефективного регулювання BRDO оголосило конкурс, у якому до 50 провайдерів отримають комплекти для ремонту оптичних мереж і підвищення їхньої енергостійкості. Подати заявку на участь у ньому можна до 2 грудня 2026 року включно.

Кожен переможець отримає один стандартизований набір: волоконно-оптичний кабель, натяжні затискачі й оптичні муфти для монтажу та термінового ремонту ліній. Крім цього, набір містить резервне живлення — бензиновий генератор і комплект акумуляторних батарей. Змінити його склад чи отримати грошову компенсацію не можна.

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Заявку можуть подати юридичні особи й ФОП, зареєстровані в Україні та внесені до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Обладнання вони мають використовувати в одній із семи областей: Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській або Дніпропетровській. Щоб узяти участь у конкурсі, потрібно заповнити онлайн-анкету.

Передусім допомогу спрямують на мережі, що найбільше постраждали від бойових дій і дають доступ до інтернету людям та екстреним службам. В анкетах оцінюватимуть, зокрема, географію діяльності, технології, кількість абонентів і документально підтверджені пошкодження мереж унаслідок ворожих атак. Окремо розглядатимуть обґрунтованість потреби в обладнанні та його значення для місцевих громад.

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Конкурс проводять за програмою Connectivity Resilience Facility, щоб посилити стійкість мереж фіксованого інтернету. Його організовано в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT): проєкт реалізує Фонд Євразія за фінансування UK International Development, а виконавчий партнер — BRDO.

У липні Мінцифри вже збирало заявки від провайдерів на обладнання, але за іншою програмою. Підтримку тоді мали отримати до 20 компаній у дев’яти областях — окрім нинішніх семи, ще в Миколаївській та Одеській.