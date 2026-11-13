Mitsubishi Electric розробила антену з водопровідною водою

Японська компанія Mitsubishi Electric розробила прототип Liqutenna — пристрою для бездротового зв’язку, у якому антеною слугує водопровідна вода у двох акрилових трубках. Під час випробувань, проведених разом з оператором KDDI, прототип встановив з’єднання зі смартфоном, пише Asia News Network.

Прототип має висоту 7,1 см і ширину 13 см. Його основа — дві зігнуті трубки, розташовані навхрест і заповнені водою. За даними Mitsubishi Electric, завдяки їхній формі й товщині якість зв’язку зіставна з тією, що дає металева антена.

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Трубки прозорі, тож Liqutenna легко вписується в оточення. До неї можна додати й підсвічування, яке пасуватиме до місця встановлення. Компанія планує встановлювати такі антени в історичних будівлях і довкола них, де змонтувати металеву антену складно. Інший японський приклад антен у прозорих матеріалах — транспорт: у квітні 2026 року залізничний оператор JR Central анонсував вікна з 5G-антенами для шести швидкісних поїздів.

Mitsubishi Electric очікує, що Liqutenna допоможе поліпшити мобільний зв’язок у різних місцях, бо для неї підійде більше майданчиків, ніж для металевих антен. Надалі компанія разом із KDDI перевірятиме якість сигналу, який дає Liqutenna.