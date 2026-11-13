«Київстар ТБ» покаже фільм Крістофера Нолана «Одіссея»

Новини
«Київстар ТБ» покаже фільм Крістофера Нолана «Одіссея»

18 листопада в каталозі «Київстар ТБ» з’явиться пригодницька стрічка Крістофера Нолана «Одіссея» — екранізація однойменної поеми Гомера. Героя, якому після Троянської війни випадає довга й небезпечна дорога додому, зіграв Метт Деймон.

На Ітаці Одіссея чекають дружина Пенелопа й син Телемах, проте шлях до них розтягується на низку пригод. Героєві трапляються циклоп Поліфем, сирени й чарівниця Цирцея, а боги посилають йому все нові випробування. Для сцен падіння Трої творці фільму зверталися не лише до Гомера, а й до «Енеїди» Вергілія та трагедії Есхіла «Агамемнон».

- Реклама -

Крім Деймона, у фільмі знялися Том Голланд, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Зендея, Люпіта Ніонґо, Саманта Мортон і Шарліз Терон. Візуальним стилем опікувався оператор-постановник Хойте ван Хойтема, а монтажем — Дженніфер Лейм. Обоє — володарі «Оскара» з команди «Оппенгеймера».

Чи не найбільше уваги знімальна група приділила техніці. «Одіссею» від першого до останнього кадру зняли на плівкові камери IMAX — це перший повнометражний фільм, створений у такий спосіб. Для зйомок камери доопрацювали й сконструювали для них звукоізоляційний корпус. Завдяки йому діалоги записували просто на знімальному майданчику.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Знімали в Греції, Італії, Марокко, Ісландії та Шотландії. Античну Трою відтворили в масштабних декораціях: понад 60 споруд могли вмістити близько 2000 статистів. Для фільму також збудували кілька троянських коней заввишки майже 11 м. Окремо виготовили 5300 костюмів, які шили з огляду на дослідження одягу й обладунків бронзової доби.

Над візуальними ефектами працював Білл Ірвін, який раніше допомагав створювати роботів TARS і CASE для «Інтерстеллара». Музику до «Одіссеї» написав Людвіг Йоранссон. Сучасне звучання він поєднав із давніми інструментами, зокрема лірою та авлосом, а ще використав 35 різних гонгів.

Раніше, 3 листопада, платформа показала документальний фільм про Кузьму Скрябіна.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
20
- Реклама -

Читайте також

Новини

Ілон Маск хоче перенести магістральний інтернет із морського дна на орбіту

6 листопада Ілон Маск заявив, що Starlink V4 зможе конкурувати з підводними кабелями. У вакуумі світло, за його словами, приблизно на 40% швидше, ніж в оптоволокні.
Новини

Mitsubishi Electric розробила антену з водопровідною водою

Mitsubishi Electric розробила прототип антени Liqutenna з водопровідною водою в акрилових трубках. У тестах Liqutenna встановила з'єднання зі смартфоном.
Новини

Anduril випробувала на орбіті інфрачервоний датчик для стеження за супутниками

Anduril випробувала на орбіті датчик, який реєструє власне тепло супутників, а не відбите сонячне світло. Тому він має працювати й у тіні Землі.
Новини

Китай вивів 29-ту групу супутників мережі SatNet, що має налічувати майже 13 тисяч апаратів

9 листопада ракета «Чанчжен-12» вивела 29-ту групу супутників SatNet. Для їхнього розробника, академії космічних технологій, це останній запуск 2026 року.
Новини

Провайдери прифронтових областей можуть безоплатно отримати обладнання

Мінцифри відкрило конкурс на безоплатне обладнання для провайдерів семи прифронтових областей. Заявки приймають до 2 грудня включно.