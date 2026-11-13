«Київстар ТБ» покаже фільм Крістофера Нолана «Одіссея»

18 листопада в каталозі «Київстар ТБ» з’явиться пригодницька стрічка Крістофера Нолана «Одіссея» — екранізація однойменної поеми Гомера. Героя, якому після Троянської війни випадає довга й небезпечна дорога додому, зіграв Метт Деймон.

На Ітаці Одіссея чекають дружина Пенелопа й син Телемах, проте шлях до них розтягується на низку пригод. Героєві трапляються циклоп Поліфем, сирени й чарівниця Цирцея, а боги посилають йому все нові випробування. Для сцен падіння Трої творці фільму зверталися не лише до Гомера, а й до «Енеїди» Вергілія та трагедії Есхіла «Агамемнон».

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Крім Деймона, у фільмі знялися Том Голланд, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Зендея, Люпіта Ніонґо, Саманта Мортон і Шарліз Терон. Візуальним стилем опікувався оператор-постановник Хойте ван Хойтема, а монтажем — Дженніфер Лейм. Обоє — володарі «Оскара» з команди «Оппенгеймера».

Чи не найбільше уваги знімальна група приділила техніці. «Одіссею» від першого до останнього кадру зняли на плівкові камери IMAX — це перший повнометражний фільм, створений у такий спосіб. Для зйомок камери доопрацювали й сконструювали для них звукоізоляційний корпус. Завдяки йому діалоги записували просто на знімальному майданчику.

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Знімали в Греції, Італії, Марокко, Ісландії та Шотландії. Античну Трою відтворили в масштабних декораціях: понад 60 споруд могли вмістити близько 2000 статистів. Для фільму також збудували кілька троянських коней заввишки майже 11 м. Окремо виготовили 5300 костюмів, які шили з огляду на дослідження одягу й обладунків бронзової доби.

Над візуальними ефектами працював Білл Ірвін, який раніше допомагав створювати роботів TARS і CASE для «Інтерстеллара». Музику до «Одіссеї» написав Людвіг Йоранссон. Сучасне звучання він поєднав із давніми інструментами, зокрема лірою та авлосом, а ще використав 35 різних гонгів.

Раніше, 3 листопада, платформа показала документальний фільм про Кузьму Скрябіна.