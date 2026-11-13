Китай вивів 29-ту групу супутників мережі SatNet, що має налічувати майже 13 тисяч апаратів

9 листопада о 04:24 за пекінським часом (8 листопада о 22:24 за київським) ракета «Чанчжен-12» (Long March 12) стартувала з комерційного космодрому на Хайнані й вивела 29-ту групу супутників китайської мережі SatNet. Апарати досягли розрахункової орбіти. Про це йдеться в дописі CCTV News у Weibo.

Супутники розробила Китайська академія космічних технологій — п’ята академія Китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC). Для академії це останній запуск апаратів SatNet у 2026 році, пише китайське видання mydrivers.

- Реклама -

Для цієї групи академія застосувала уніфіковану модульну платформу, а збирала апарати на цифровій автоматизованій лінії в Тяньцзіні. Така схема має скоротити кількість повторюваних етапів проєктування й виробництва, тож апарати зможуть випускати серіями, а не поштучно. Тепер вони пройдуть перевірку перед під’єднанням до мережі.

«Чанчжен-12» розробила восьма академія CASC. Це перша китайська ракета діаметром 4 м з єдиним центральним блоком, без бічних прискорювачів. Вона завдовжки близько 62 м і працює на рідкому паливі. Вантажність ракети — щонайменше 12 т на низькій навколоземній орбіті та 6 т на сонячно-синхронній висотою 700 км. Залежно від завдання діаметр обтічника становить 4,2 або 5,2 м, тож ракета придатна і для одиничних апаратів, і для груп супутників.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Для цієї ракети це не перший запуск супутників SatNet. 17 вересня вона з того самого космодрому вивела 25-ту групу.

Мережу SatNet, яку також називають GuoWang, будує державна компанія China Satellite Network Group. Загалом ця мережа, за даними галузевого порталу C114, має налічувати 12 992 апарати. Компанія почала розгортати угруповання наприкінці 2024 року, а 4 серпня ракета «Чанчжен-8А» вивела 23-тю групу з дев’яти супутників.