Ілон Маск хоче перенести магістральний інтернет із морського дна на орбіту

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск вважає, що компанія будує на низькій навколоземній орбіті резервну магістраль для інтернету. Для цього знадобиться понад 100 тис. супутників Starlink четвертого покоління, і кожен із них матиме близько 100 лазерних каналів зв’язку, пише Wccftech.

6 листопада Маск навів ці цифри у своєму дописі в X. Кожен лазерний канал, за його словами, працюватиме на швидкості понад 10 Тбіт/с. Перевагу такої мережі над кабелями він обґрунтовує двома аргументами. Швидкість світла у вакуумі приблизно на 40% вища, ніж в оптоволокні. До того ж між супутниками сигнал іде напряму, тоді як кабелі на дні повторюють обриси материків.

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Цим дописом Маск відповів на відеозапис своєї розмови з американським інвестором Роном Бароном. У ній він заявив, що Starlink V4 буде вдесятеро продуктивнішим за V3, а V3 має таку саму перевагу над V2. Найбільший приріст Маск пов’язує з лазерними каналами, якими супутники обмінюються даними на великих відстанях. Канали нового покоління мають передавати по 10 Тбіт/с — у 100 разів більше, ніж нинішні. Щоправда, у розмові йшлося про десять таких каналів на супутник, а в дописі — вже про сотню.

SpaceX уже готова до серійного виробництва супутників V3. Кожен такий апарат важить 2 т проти 575 кг у V2 і передає абонентам до 1 Тбіт/с. Сумарна пропускна здатність його радіо- й лазерних каналів становить близько 4 Тбіт/с. Виводити такі важкі супутники на орбіту здатна лише ракета-носій Starship.

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За підрахунками Wccftech, 100 тис. супутників V4 разом забезпечать близько 100 тис. Пбіт/с. Усі підводні кабелі світу нині передають приблизно 6,4 Пбіт/с, а новий трансатлантичний кабель Petal, який Meta планує запустити 2029 року, передаватиме 1 Пбіт/с. Втім, напряму зіставляти ці цифри не можна. Показник для супутників — це потенційна пропускна здатність лазерних каналів між ними, а не швидкість, яку отримають користувачі.

Тим часом безпека підводних кабелів стала нагальною проблемою. Іран відкрито погрожував атаками на ці кабелі в разі нового загострення конфлікту зі США чи Ізраїлем. У жовтні судна, пов’язані з Іраном, неодноразово затримувалися над кабельними трасами в Оманській затоці. Зокрема, 14 жовтня одне з них, Celestial Sea, понад чотири години трималося біля кабелю 2Africa, а наприкінці місяця — над кабелями Europe India Gateway і Transworld. Ця затока прилягає до Ормузької протоки, через яку проходять сім великих підводних інтернет-магістралей.

Нагадаємо, 10 листопада Starlink представила термінал Mini 2 зі знімним акумулятором і захистом від пилу та води за стандартом IP67.