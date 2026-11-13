Ілон Маск хоче перенести магістральний інтернет із морського дна на орбіту

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Ілон Маск

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск вважає, що компанія будує на низькій навколоземній орбіті резервну магістраль для інтернету. Для цього знадобиться понад 100 тис. супутників Starlink четвертого покоління, і кожен із них матиме близько 100 лазерних каналів зв’язку, пише Wccftech.

6 листопада Маск навів ці цифри у своєму дописі в X. Кожен лазерний канал, за його словами, працюватиме на швидкості понад 10 Тбіт/с. Перевагу такої мережі над кабелями він обґрунтовує двома аргументами. Швидкість світла у вакуумі приблизно на 40% вища, ніж в оптоволокні. До того ж між супутниками сигнал іде напряму, тоді як кабелі на дні повторюють обриси материків.

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Цим дописом Маск відповів на відеозапис своєї розмови з американським інвестором Роном Бароном. У ній він заявив, що Starlink V4 буде вдесятеро продуктивнішим за V3, а V3 має таку саму перевагу над V2. Найбільший приріст Маск пов’язує з лазерними каналами, якими супутники обмінюються даними на великих відстанях. Канали нового покоління мають передавати по 10 Тбіт/с — у 100 разів більше, ніж нинішні. Щоправда, у розмові йшлося про десять таких каналів на супутник, а в дописі — вже про сотню.

SpaceX уже готова до серійного виробництва супутників V3. Кожен такий апарат важить 2 т проти 575 кг у V2 і передає абонентам до 1 Тбіт/с. Сумарна пропускна здатність його радіо- й лазерних каналів становить близько 4 Тбіт/с. Виводити такі важкі супутники на орбіту здатна лише ракета-носій Starship.

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За підрахунками Wccftech, 100 тис. супутників V4 разом забезпечать близько 100 тис. Пбіт/с. Усі підводні кабелі світу нині передають приблизно 6,4 Пбіт/с, а новий трансатлантичний кабель Petal, який Meta планує запустити 2029 року, передаватиме 1 Пбіт/с. Втім, напряму зіставляти ці цифри не можна. Показник для супутників — це потенційна пропускна здатність лазерних каналів між ними, а не швидкість, яку отримають користувачі.

Тим часом безпека підводних кабелів стала нагальною проблемою. Іран відкрито погрожував атаками на ці кабелі в разі нового загострення конфлікту зі США чи Ізраїлем. У жовтні судна, пов’язані з Іраном, неодноразово затримувалися над кабельними трасами в Оманській затоці. Зокрема, 14 жовтня одне з них, Celestial Sea, понад чотири години трималося біля кабелю 2Africa, а наприкінці місяця — над кабелями Europe India Gateway і Transworld. Ця затока прилягає до Ормузької протоки, через яку проходять сім великих підводних інтернет-магістралей.

Нагадаємо, 10 листопада Starlink представила термінал Mini 2 зі знімним акумулятором і захистом від пилу та води за стандартом IP67.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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