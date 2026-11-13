Anduril випробувала на орбіті інфрачервоний датчик для стеження за супутниками

10 листопада Anduril Industries оголосила про успішну демонстрацію орбітального датчика, який має стежити за супутниками в тіні Землі, пише Ars Technica. Інфрачервоний прилад встановлено на апараті Anduril-216, запущеному в липні, а проєкт компанія профінансувала з власних коштів.

Датчик працює в довгохвильовому інфрачервоному діапазоні й реєструє тепло, яке випромінюють самі апарати, тож освітлення Сонцем для спостереження не потрібне. Старший віцепрезидент Anduril з інженерії Гокул Субраманіан назвав головною особливістю приладу широкий динамічний діапазон — здатність водночас розрізняти яскраві й тьмяні об’єкти. За його словами, Сонце лише зрідка обмежує огляд, тож датчик бачить об’єкти в повній темряві.

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Такий датчик потрібен через прогалину в нинішньому стеженні за супутниками. Військові США й комерційні постачальники даних контролюють їхній рух мережею радарів та оптичних датчиків на землі й у космосі. Але в тіні Землі такі системи можуть тимчасово втратити супутник, який у цей час маневрує. Це важливо для Космічних сил США — вони стежать за супутниками, щоб помічати загрозливі переміщення апаратів противника й попереджати операторів супутників про ризик зіткнення.

Віцепрезидент і керівник підрозділу орбітальних систем Anduril Адам Турн зазначив, що в США немає наземних датчиків на територіях противників. До того ж під час затемнення доводиться покладатися переважно на датчики видимого діапазону, які не бачать неосвітлених Сонцем супутників. Інфрачервоний датчик, за словами Турна, має усунути цю прогалину. Цей датчик інженери створили на основі технології формування зображень, яку компанія використовує в автономній зброї. У 2026 році Anduril також придбала ExoAnalytic Solutions — одну з комерційних компаній, що стежать за супутниками.

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Апарат Anduril-216 рухається на висоті близько 590 км і приблизно третину кожного витка проводить у темряві. Саме на цих нічних ділянках інфрачервоний прилад може показати свої можливості. Платформу апарата виготовив стартап Apex Space, а в липні його вивели на орбіту в межах місії спільних запусків SpaceX.

Крім датчика, на борту є обчислювальний модуль і система керування живленням, яку можна адаптувати до різних місій. Модуль призначений об’єднувати дані датчиків різного типу, наприклад інфрачервоних і видимого діапазону, та самостійно формувати рішення щодо супроводу об’єктів без участі наземних аналітиків.

Для демонстрації роботи датчика Anduril оприлюднила лише один знімок — Місяць над земним обрієм в інфрачервоному діапазоні. За словами Турна, це невеликий приклад можливостей приладу. Прилад може отримувати і точкові зображення об’єктів, і детальні. Тому, припустив Турн, його можна використати й для огляду інших супутників за близького прольоту.

Наразі Anduril оптимізує датчик для низької навколоземної орбіти, але застосовувати його можна й на інших орбітах, а згодом і поблизу Місяця, зазначив Турн. Орбітальне спостереження цікавить і інші компанії. Наприклад, у серпні Astranis представила платформу Perceptor для стеження за геостаціонарною орбітою.

Власної лінії виробництва супутників Anduril створювати не планує, повідомив Субраманіан. Натомість компанія розраховує купувати сторонні платформи й оснащувати їх датчиками та обчислювальними модулями для різних місій. Наразі вона збирає дані про становище на орбіті, щоб продавати їх військовим США, а не продає державі самі супутники чи датчики. При цьому, за словами Субраманіана, Anduril поки не пропонує цю систему на відкритому ринку, але це може змінитися.