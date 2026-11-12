Вінницький провайдер «Еверест» заявив про тиск з боку детективів БЕБ

10 листопада провайдер «Еверест» оприлюднив відеозвернення адвоката Сергія Ольштинського — представника торговельної марки «Еверест» та співвласників ТОВ “ТРК “ЕВЕРЕСТ”. Заявники просять закрити кримінальне провадження, яке понад 25 місяців веде Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Вінницькій області.

Звернення адресоване Президентові України, Офісу генерального прокурора, Вінницькій обласній прокуратурі, Державному бюро розслідувань (ДБР) і Посольству Держави Ізраїль в Україні. Сам документ, за словами адвоката, датований 30 жовтня.

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Під торговою маркою «Еверест» з 2011 року працюють компанії, які забезпечують отримання послуг доступу до мережі Інтернет й кабельного телебачення у Вінниці та Хмельницькому. Деякі з них, як стверджує Ольштинський, належать до об’єктів критичної інфраструктури, і жодна не має заборгованості перед бюджетом.

Провадження, закриття якого домагаються заявники, територіальне управління БЕБ у Вінницькій області розпочало 16 вересня 2024 року. Розслідування ведуть за частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Стосується воно службових осіб компаній, що використовують торгову марку «Еверест», зокрема ТОВ «ТРК „Еверест“». Підставою для розслідування, на думку заявників, стали припущення з аналітичних матеріалів самого бюро, а не висновок експерта. Про підозру за цей час, за даними компанії, не повідомили нікому.

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Детективи, каже адвокат, тиснуть на свідків: погрожують їм, обмежували доступ до правничої допомоги й схиляли підписувати показання, які не відповідають дійсності. До допитів цих свідків і вручення їм повісток, за його словами, залучали працівників СБУ у Вінницькій області та управління стратегічних розслідувань Національної поліції. Слідство, додають заявники, також зверталося до контрагентів компаній і намагалось організувати допити понад 600 голів правлінь ОСББ. Мета цих дій, переконані вони, — спонукати партнерів припинити співпрацю з «Еверестом».

Частина цих епізодів уже дійшла до суду. 30 січня 2026 року Вінницький міський суд, як зазначено у зверненні, відвів від розслідування детектива БЕБ Андрія Васюкова. Крім того, один зі свідків подав до ДБР у Хмельницькому заяву про тиск, і там відкрили окреме провадження — після ухвали суду від 22 вересня 2025 року.

Схожу справу щодо компаній «Евересту» правоохоронці вже розслідували у 2021 році. У жовтні того ж року провадження про ухилення від сплати податків закрили через відсутність складу злочину, наголошує Ольштинський.

Від Офісу генерального прокурора та обласної прокуратури заявники вимагають закрити й нинішнє провадження. Перед тим вони просять переглянути його матеріали згідно з рішенням РНБО від 21 липня 2025 року про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу. Ще одна вимога — внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливі правопорушення посадовців.

Окрема частина звернення стосується Миколи Спектора — громадянина Ізраїлю, який, за словами адвоката, інвестує в економіку України з 2002 року. Посольство Ізраїлю заявники просять дипломатичними засобами посприяти захисту його прав і посилаються на українсько-ізраїльську угоду про взаємний захист інвестицій від 2010 року. Звернення не є повідомленням про інвестиційний спір, проте Спектор, як підкреслив Ольштинський, залишає за собою право скористатися міжнародними механізмами захисту.

Повна версія звернення триває 22 хвилини й доступна у відео на YouTube.

Звернення ТМ ЕВЕРЕСТ до Президента, ОГП, Вінницької прокуратури, ДБР і Посольства Ізраїлю

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