SWEET.TV відкрив кастинг на третій сезон реаліті-шоу «Зрадники»

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«Зрадники» на SWEET.TV

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV оголосив набір учасників третього сезону психологічного реаліті «Зрадники». Сервіс почав приймати заявки, щойно випустив десятий, фінальний епізод другого сезону, повідомила пресслужба компанії.

Заявку на участь можна подати через онлайн-форму. Серед тих, хто її заповнить, команда хоче відібрати якомога різноманітніший склад гравців — людей із несхожими характерами, професіями, досвідом і поглядами на життя, розповіла шоуранерка проєкту Олена Кричковська. «Для нас важливі азарт, харизма, почуття гумору та вміння виявляти емоції», — зазначила вона. За словами шоуранерки, кожен сезон «Зрадників» стає особливим саме завдяки непередбачуваності учасників, їхнім рішенням і взаємодії.

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Новий набір збігся з фіналом попереднього сезону. Другий сезон шоу стартував на платформі 17 вересня, а до його останнього етапу дійшли п’ятеро учасників: Дмитро Морозюк, Дмитро Варварук, Аліна Ковальська, Олексій Дернов і Влад Гошук. В останньому епізоді фіналісти мають пройти випробування, пов’язане з чотирма стихіями — землею, водою, повітрям і вогнем. Цей епізод доступний лише на SWEET.TV.

У компанії називають другий сезон «Зрадників» одним із найбільш обговорюваних проєктів платформи. За даними SWEET.TV, глядачі стежили за кожним голосуванням, будували теорії про приховані мотиви гравців і сперечалися в соцмережах, зокрема в Threads, кому з учасників можна довіряти.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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