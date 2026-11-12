Нацрада зареєструвала сім нових радіостанцій групи «Люкс»

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Нацсовет

12 листопада Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла до реєстру 29 медіа. Найбільше реєстрацій серед лінійних медіа, тобто телеканалів і радіостанцій, отримала група «Люкс» — одразу сім, пише «Детектор медіа».

Нові станції групи називаються «Люкс ФМ Lady», «Люкс ФМ RnB», «Люкс ФМ Auto», First FM, «Люкс ФМ К-РОР», K Pop і «Люкс ФМ Анекдот». Крім них, регулятор зареєстрував релігійний телеканал із Харкова «Новий християнський».

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До реєстру також увійшли сім нелінійних медіасервісів — каналів на YouTube, у Telegram і TikTok. Це Magic Five, FC Respublika, FC «Titan» Kyiv та Ararat World Fighting Championship на YouTube, Novaline.fm у Telegram, а ще «Корисний футбол» і Ararat WFC у TikTok. Одному заявникові, Чумаченку Д. В., Нацрада в такій реєстрації відмовила, бо в заяві він зазначив неповну інформацію.

Онлайн-медіа регулятор зареєстрував шість. Це сайти Charlie Tango Media, «Звіробій медіа», «Кривбас on-line інформаційне агентство», UNMR, «Сайт міста Кам’янське 5692» і «Інновації та економіка».

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Друкованих медіа Нацрада того дня зареєструвала вісім. Чотири з них — наукові журнали Чорноморського національного університету імені Петра Могили про екологію, інклюзивну освіту, комп’ютерні технології, а також біологію й медицину. Ще одне видання, літературний альманах для дітей «Буковинська ластівка», внесло до реєстру Чернівецьке обласне об’єднання товариства «Просвіта». Інші три — журнал «Таврійський науковий вісник. Серія: Психологія», науковий збірник «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» і журнал Theriologia Ukrainica.

На попередньому засіданні, 29 жовтня, Нацрада зареєструвала 20 медіа, а десятьом заявникам відмовила.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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