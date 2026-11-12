MEGOGO покаже завершальні тури групового етапу Ліги націй УЄФА

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MEGOGO покаже завершальні тури групового етапу Ліги націй УЄФА

З 12 до 17 листопада медіасервіс MEGOGO транслюватиме матчі 5-го та 6-го турів Ліги націй УЄФА. Після цих ігор стане відомо, хто вийде до чвертьфіналу Ліги A, які збірні підвищаться в класі, а які гратимуть у перехідних плей-оф, повідомили в пресслужбі сервісу.

Дивитися всі матчі турніру можна на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S та «Спорт», а також на телеканалах «MEGOGO Футбол». В Україні Лігу націй сервіс показує ексклюзивно, адже MEGOGO отримав права на турнір сезону 2026/27. Крім того, телеканал «MEGOGO СПОРТ» кожного ігрового дня транслюватиме наживо щонайменше один матч.

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Збірна України виступає в групі B2 Ліги B і завершить груповий етап двома іграми за чотири дні. 14 листопада команда на виїзді зіграє з Північною Ірландією, а 17 листопада — з Грузією. Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом, а трансляції MEGOGO доповнить студійними ефірами. Ці ігри сервіс покаже також за передплатою «ТБ + Кіно» та безплатно — на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у цифровій ефірній мережі Т2 й кабельних мережах.

Підсумкове становище української команди ще не визначене. За словами коментатора й ведучого MEGOGO Віталія Кравченка, збірна може як підвищитися до Ліги A, так і вилетіти до Ліги C. Найцікавішою він назвав ситуацію в групах A1 та A2, де триває боротьба за перше місце. У квартеті A4 Данія, Уельс і Норвегія досі змагаються за другу позицію та вихід у чвертьфінал.

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Серед ігор 12 листопада — матч Ліги A Італія — Франція. Він розпочнеться о 21:45, студія на MEGOGO — о 21:10, коментуватимуть гру Володимир Звєров і Сергій Лук’яненко. 15 листопада в той самий час Іспанія прийме Англію, і цю гру Кравченко вважає центральною в обох турах. Перший матч іспанці виграли з рахунком 3:2, а на мадридському стадіоні «Метрополітано», де збірна зіграє вчетверте, вона ще не програвала. Студія працюватиме також у перерві та після матчу, коментатори — Олександр Новак і Назарій Шмігіль.

16 листопада збірна Німеччини, яку тренує Юрген Клопп, зустрінеться з Нідерландами. У складі суперника очікують Вірджила ван Дейка та Коді Гакпо — обох Клопп тренував у «Ліверпулі». Початок матчу — о 21:45, студії — о 21:10, коментуватимуть його Віталій Кравченко і Володимир Кобельков.

Груповий етап завершиться 17 листопада. Чвертьфінали Ліги A та перехідні плей-оф заплановано на 25–30 березня 2027 року, а фінальну стадію турніру — на 9–13 червня 2027 року.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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