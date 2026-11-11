SpaceX до 2028 року може мати на орбіті дата-центри для ШІ потужністю 5 ГВт

Аналітик GF Securities Джефф Пу очікує, що до 2028 року SpaceX виведе на орбіту близько 10 тис. серверних стійок Nvidia для дата-центрів Starmind. Разом вони, за його оцінкою, забезпечать 5 ГВт обчислювальної потужності для штучного інтелекту (ШІ), пише видання Wccftech.

Ідеться про стійки Vera Rubin NVL72, які Nvidia адаптує для роботи в космосі. Космічний варіант аналітик називає Kessel і описує як компактну версію наземної NVL72, обладнання в якій розташоване горизонтально. Завдяки цьому стійка займає 9 монтажних одиниць (9U) замість звичних 48U, тобто має висоту близько 40 см проти понад 2 м. Низький корпус потрібен, щоб корисне навантаження лишалося стійким під час запуску ракети.

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Тепловиділення кожного графічного процесора Rubin у такій стійці, за оцінкою Пу, становитиме приблизно 4000 Вт. Це помітно більше, ніж, за чутками, у звичайних наземних моделей Nvidia. Серед інших подробиць аналітик згадує 60-шарову з’єднувальну плату з роз’ємами Amphenol Paladin. Її середня ціна перевищує 20 тис. доларів. Тепло від цього обладнання відводитиме на зовнішні радіатори одноконтурна система рідинного охолодження.

Космічні стійки призначені для проєкту Starmind — угруповання супутників, які SpaceX хоче перетворити на орбітальні дата-центри. Завдяки цьому проєкту компанія сподівається обійти одне з головних обмежень у розвитку ШІ — високе енергоспоживання. Перші апарати серії, AI1, за даними SpaceX, розраховані на обчислювальне обладнання потужністю 250 кВт кожен. Для роботи над ними компанія залучила Nvidia, а Ілон Маск називає такий супутник «оптимізованим комп’ютером Vera Rubin NVL72». Наступне покоління апаратів, вважає Пу, підтримуватиме вже від 350 до 400 кВт пікової потужності.

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Можливості охолодження супутників аналітик окремо не оцінює. Про них на початку листопада говорив Маск. За його словами, алюмінієвий радіатор у космосі здатен випромінювати 1300 Вт тепла з квадратного метра, бо температура довкола надзвичайно низька.

Загалом SpaceX планує запустити тисячі таких апаратів, а в жовтні показала у відео, як виглядатиме все угруповання Starmind. З цим угрупованням компанія розраховує вийти на ринок, який оцінюють у 28,5 трлн доларів. Маск вважає, що насправді він може бути значно більшим.