«Київстар» хоче стати лідером у сфері штучного інтелекту в Україні — Комаров

Президент і генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров під час презентації результатів за III квартал 2026 року назвав штучний інтелект (ШІ) напрямом, у якому найбільший мобільний оператор України прагне посісти провідне місце. Ідеться і про обслуговування клієнтів, і про інфраструктуру.

Kyivstar Group Ltd. 3Q26 Results Presentation | Friday 6th November 2026

Watch this video on YouTube

За словами керівника компанії, оператор уже має власне бачення цього напряму. «Я вважаю, що зараз саме той час, щоб почати», — сказав Комаров.

- Реклама -

Розвиток цього напряму в «Київстарі» спирається на три основні складники. Перший із них — велика мовна модель (LLM), яку оператор створює разом із Міністерством цифрової трансформації. У березні 2026 року ця модель отримала назву «Сяйво». «Ми отримали доступ до перших українських наборів даних. Отже, процес триває», — повідомив Комаров.

Другий складник — суверенна інфраструктура ШІ, яка, на думку очільника «Київстару», має бути наближена до українських користувачів. Для неї компанія готова використати свої центри обробки даних, а також набутий досвід і компетенції. Ще в червні 2026 року «Київстар», його найбільший акціонер VEON і Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства підписали меморандум про намір створити в Україні суверенний дата-центр для штучного інтелекту — AI Data Center. Цей документ сторони уклали на Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Третім складником Комаров назвав сучасні хмарні технології. Позиції в цьому сегменті оператор зміцнив завдяки купівлі хмарного провайдера GigaCloud.

Окремо президент «Київстару» пояснив, чому компанія не відкладає такі проєкти до завершення війни. За його словами, оператор вирішив розвиватися, а не чекати. Комаров заперечив тим, хто вважає недоцільним будувати інфраструктуру ШІ за нинішніх умов. Таку інфраструктуру, переконаний він, можна захистити, а ризики — зменшити завдяки інвестиціям, зокрема іноземним. Починати вже зараз, на його думку, варто ще й тому, що суверенітет — важливий чинник рішень, які ухвалюють в Україні.

Щодо самих результатів, то виторг «Київстару» у III кварталі 2026 року зріс на 26,5% і сягнув 15,6 млрд грн. Показник EBITDA (прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації) збільшився на 18,7% — до 8,4 млрд грн. Чистий прибуток оператора становив 99 млн доларів, тоді як у III кварталі 2025 року компанія зазнала чистого збитку в 89 млн доларів.