Китайські вчені передали дані оптоволокном зі швидкістю 81,92 Тбіт/с без оптичних підсилювачів

Вчені Пекінського університету з колегами створили єдину фотонну платформу для оптичних ліній будь-якої довжини — від з’єднань у дата-центрах до магістралей завдовжки тисячі кілометрів. 5 листопада результати цієї роботи опублікували в науковому журналі Nature Communications.

У першому експерименті дослідники передавали дані одномодовим оптоволокном завдовжки 1 км без жодного оптичного підсилювача. На цій лінії вони використали 256 каналів, кожен на власній довжині хвилі, і в кожному досягли швидкості 320 Гбіт/с. Сумарна швидкість становила 81,92 Тбіт/с — це так звана «сира» швидкість, тобто разом зі службовими даними для виправлення помилок. Такий показник значно менший за 3,2 Пбіт/с, яких у жовтні досягли китайські інженери на комерційному обладнанні. Проте автори нової роботи перевіряли інше: чи зможе коротка лінія працювати без підсилювачів.

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Досі обладнання для коротких і довгих оптичних ліній будували за різними принципами. У дата-центрах поширена модуляція інтенсивності світла з прямим детектуванням — простіша й дешевша, але спектр вона використовує менш ефективно. У магістральних мережах застосовують когерентну передачу: приймач аналізує не лише інтенсивність, а й фазу оптичного сигналу, тому одним каналом вдається передати більше даних. Через цю різницю на стику двох типів мереж може знадобитися перетворення сигналу з оптичного на електричний і назад.

Над новою платформою, крім Пекінського університету, працювали компанія SiFotonics Technologies та Інститут напівпровідників Китайської академії наук. Когерентну передачу на будь-якій відстані в ній забезпечує гібридний лазер із зовнішнім резонатором. Підсилювальну частину цього лазера виготовлено з фосфіду індію, а резонатор — з нітриду кремнію, матеріалу з дуже низькими оптичними втратами. Оптична потужність лазера сягає 70 мВт, ширина його спектральної лінії менша за 1 кГц, а довжину хвилі можна перелаштовувати в діапазоні 102 нм. На світло він перетворює до 13,7% спожитої електроенергії. Разом із лазером працюють кремнієві фотонні передавач і приймач.

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Друга серія експериментів стосувалася великих відстаней. Її теж проводили в лабораторії: сигнал багаторазово пропускали через петлю з відрізків волокна по 55 км, цього разу з оптичними підсилювачами. За швидкості 184 Гбіт/с на канал дані вдалося передати на 4400 км, а за 368 Гбіт/с — на 1375 км.

Ще одна властивість платформи — швидке перемикання між каналами. Лазер змінює робочу частоту менш ніж за 5 мкс (мільйонних часток секунди), а передача даних відновлюється приблизно за 14 мкс. Така швидкість може стати в пригоді в мережах зі змінним навантаженням, де трафік потрібно переносити з перевантажених каналів на вільні.

Поки що це лабораторна демонстрація, а не готова заміна наявному обладнанню. Щоб і далі підвищувати швидкість, за словами авторів, потрібні швидші модулятори й менші втрати в передавачі. Оптичним зв’язком на великі відстані в Китаї займаються й інші наукові групи: цими днями дослідники встановили рекорд дальності передачі даних порожнистим оптоволокном — волокном іншого типу, ніж у цій роботі.