Китайці встановили рекорд дальності передачі даних порожнистим оптоволокном

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Китай встановив рекорд передачі даних по порожнистому оптоволокну
Photo: CCTV

Оператор China Telecom, виробник оптоволокна YOFC і компанія ZTE передали дані порожнистим оптоволокном на 1007,48 км у реальному часі, пише South China Morning Post. За заявою China Telecom, це рекорд дальності для такого волокна.

Порожнисте оптоволокно (hollow-core fibre, HCF) пропускає світло не через скло, а крізь заповнену повітрям або газом серцевину. У суцільному склі сигнал поширюється зі швидкістю близько 200 тис. км/с, тобто приблизно на третину повільніше, ніж у вакуумі. Крізь газ він проходить швидше, тож затримка між віддаленими вузлами мережі зменшується.

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Дані одночасно йшли в обидва боки одним волокном, по 64 Тбіт/с у кожний бік, тобто разом 128 Тбіт/с. На кожну довжину хвилі припадало 800 Гбіт/с. В один бік сигнал проходив усю лінію за 3,43 мс, тоді як у звичайному волокні на такій відстані потрібно близько 5 мс. Затримка зменшилася приблизно на 30%.

Щоб лінія такої довжини запрацювала, виробникам довелося придушити поглинання світла у робочих діапазонах довжин хвиль, яке спричиняють вуглекислий і чадний гази. У цьому випробуванні використали звичайне серійне телекомунікаційне обладнання.

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Швидший зв’язок між віддаленими центрами обробки даних може розвантажити мережі, що обслуговують системи штучного інтелекту. Підвищувати пропускну здатність мереж намагаються й в інших країнах: у березні японська NTT створила магістральне оптоволокно, яке передає вчетверо більше даних за незмінної товщини кабелю.

Нестандартні конструкції волокна цікавлять і дослідників поза телекомом. Зокрема, у вересні шведські й британські вчені створили плоске оптоволокно HARFF, у 1000 разів чутливіше до тиску, ніж кругле. Таке волокно хочуть вбудовувати в дрони й мости.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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