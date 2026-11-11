Американський стартап залучив $20 млн на космічні апарати, що самі збираються на орбіті

28 жовтня стартап Rendezvous Robotics із Голдена у штаті Колорадо оголосив про посівний раунд на $20 млн. Його очолили венчурні компанії MaC Venture Capital і Toyota Ventures, а кошти підуть на розробку нового покоління апаратів, льотні демонстрації та розширення команди.

Окрім лідерів, у раунді взяли участь фонд University of Michigan Endowment, Astera, Industrious Ventures, Humbition і NextView Ventures. Компанію й далі підтримали наявні інвестори Aurelia Foundry, ATX Venture Partners та Mana Ventures.

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Стартап шукає вихід з обмежень, які накладає запуск. Більшість апаратів проєктують так, щоб вони вмістилися в головний обтічник — захисну оболонку на верхівці ракети, під якою летить вантаж. Через це ще до запуску доводиться йти на компроміси щодо вироблення енергії, обчислювальних потужностей, розміру антен і тепловідведення, хоча потреба в усьому цьому зростає.

Гендиректор Джо Лендон пояснив Payload, що галузь не хоче менших і менш потужних апаратів. «Ніхто не говорить про те, щоб робити супутники меншими й менш функціональними, — сказав він. — Усі хочуть більше потужності, більше тепловідведення, більші антени, чутливіший зв’язок. Але цього не досягти, доки ми не навчимося будувати прямо в космосі».

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Rendezvous Robotics пропонує інший підхід — апарат із компактних незалежних модулів-плиток. Їх запускають окремо, а на орбіті вони самостійно маневрують, вирівнюються й з’єднуються в одну конструкцію, яку після запуску можна перебудувати під нові завдання. Цей підхід виріс із майже десятирічних досліджень співзасновниці компанії Аріель Екблоу в Массачусетському технологічному інституті (MIT) у межах програми TESSERAE. Ранні покоління TESSERAE вже перевіряли на суборбітальній ракеті New Shepard компанії Blue Origin та під час двох місій на Міжнародній космічній станції (МКС).

Нині Rendezvous Robotics розробляє нове покоління більших незалежних модулів, а їхній рух, вирівнювання й збірку випробовує на Землі. Ці випробування продовжать серією параболічних польотів у листопаді 2026 року, під час яких літак короткочасно створює невагомість. У цих польотах випробують електромагнітний привід і рух модулів. Окремо від них, у грудні на МКС, проведуть завершальну демонстрацію TESSERAE п’ятого покоління — 32 плитки мають автономно зібратися в тривимірну конструкцію.

Демонстраційну місію на низькій навколоземній орбіті заплановано не раніше квітня 2028 року. У ній сім незалежних модулів мають автономно з’єднатися в один апарат, розділитися й зібратися знову в іншій конфігурації без допомоги зовнішніх роботизованих маніпуляторів. Компанія називає її першою у своєму роді й уже зарезервувала місце в спільному запуску (rideshare), де модулі виведуть на орбіту разом з іншими вантажами.

Модульність дає й практичну вигоду. Оператор може змінювати конфігурацію апарата, додавати нові модулі чи замінювати несправні прямо на орбіті, а не будувати й запускати новий апарат. За словами Лендона, нинішнє обслуговування супутників зводиться до продовження терміну служби, тоді як система Rendezvous у разі пошкодження може сама змінити свою структуру на найкращу з доступних. Лендон допускає й створення на орбіті складу модулів, який видаватиме запасні частини на вимогу.