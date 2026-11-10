Японський стартап хоче позбавити телевізійні OLED-панелі залежності від іридію

Японський стартап Kyulux, створений на базі Університету Кюсю, планує вже 2028 року налагодити масове виробництво нового матеріалу для OLED-панелей, якому не потрібні дорогоцінні метали. Стартап отримує підтримку південнокорейської LG Display, пише японське видання Nikkei Asia.

Матеріал, що випромінює світло в OLED-панелі, називається Hyperfluorescence. Він поєднує дві технології, тому забезпечує високу чистоту кольору та світлову ефективність, а остання знижує споживання енергії. Ключову технологію цього матеріалу розробив співзасновник Kyulux, професор Університету Кюсю Тіхая Адаті (Chihaya Adachi). Цей учений у вересні отримав премію Clarivate Citation Laureates, яку часто вважають передвісницею Нобелівської. Його відзначили за вплив досліджень, зокрема за високу цитованість у наукових працях.

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Нині в OLED-матеріалах часто використовують сполуки з іридієм. Завдяки стійкості до корозії та іншим властивостям цей рідкісний метал широко застосовують — від мікросхем та електроніки до аерокосмічної промисловості. Понад 80% іридію на світовому ринку видобувають у Південній Африці, тому його доступність обмежена, а ціни зросли ще більше на тлі напруженості на Близькому Сході. Відмова від іридію може знизити витрати на матеріали й зробити постачання стабільнішим.

Kyulux і далі залучає кошти, щоб вивести матеріал на ринок. Станом на 6 листопада стартап залучив від інвесторів загалом 8,5 млрд єн (53,8 млн доларів). Серед них — LG Display, один із найбільших у світі виробників OLED-панелей, і Samsung Venture Investment, венчурний підрозділ групи Samsung. Інвестором є також SMBC Capital Partners — фонд, пов’язаний із Sumitomo Mitsui Financial Group. Раніше в нього вже інвестували LG і Samsung.

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З LG Display стартап уклав угоду про спільну розробку, за якою сторони оцінюють продукцію та реалізують інші ініціативи. З трьох основних кольорів випромінювання OLED стартап розраховує впровадити в телевізійних панелях матеріали для двох — зеленого та червоного. Мета стартапу — застосувати власну технологію в продуктах близько 2029 року.

Щоб підготуватися до масового виробництва, стартап ще 2024 року підписав із японським виробником хімічної продукції Nippon Soda угоду про капітальне та ділове партнерство. Тепер він прискорює створення власної виробничої бази.

Окремо LG Display розвиває власні технології виробництва OLED-панелей. У серпні вона представила метод FLiPP, який дає змогу виготовляти такі панелі без металевих масок.