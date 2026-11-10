Starlink представила термінал Mini 2 зі знімним акумулятором, Wi-Fi 6 і захистом IP67

Starlink відкрила попередні замовлення на термінал Mini 2, проте тільки за запрошенням для вибраних клієнтів у США. Незабаром замовлення стануть доступними й для інших покупців та країн, обіцяє компанія.

Starlink додала до Mini 2 знімний акумулятор місткістю 71 Вт·год, якого не було в першому поколінні. За даними компанії, він живить термінал до 4,5 години, а замінити його можна запасним, який продається окремо. Заряджається акумулятор через USB-C потужністю 60 Вт, а рівень заряду показує індикатор на ньому. Mini першого покоління живиться від кабелю живлення DC, а Mini 2 — або від акумулятора, або від USB-C.

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Окрім термінала з підставкою, у комплект входять акумулятор, зарядний пристрій потужністю 60 Вт і кабель USB-C завдовжки 3 м. Термінал має фізичну кнопку живлення, а під’єднатися до мережі, за словами Starlink, можна приблизно за 60 секунд.

Корпус термінала завтовшки 23,1 мм захищений від пилу й води за стандартом IP67. Starlink називає конструкцію тоншою й міцнішою, ніж у першого покоління. Розміри термінала — 263 × 314 мм, а з акумулятором і підставкою він важить 1,6 кг, з яких 490 г припадає на акумулятор. Крім того, вбудований Wi-Fi 6 покриває площу до 167 м², а для встановлення на штатив є стандартна різьба 1/4-20, як у камер.

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Про акумулятор для Mini стало відомо ще навесні: у травні дослідник Цзіньвей Чжао знайшов у прошивці Starlink рядок, що стосується параметрів батареї, зокрема рівня заряду.

У липні український інженер Олег Кутков навів характеристики Mini 2 за даними з витоку. Тоді йшлося про вбудований акумулятор із заряджанням через USB-C, а його місткість лишалася невідомою. Тепер Starlink називає її — 71 Вт·год.