Skydance запропонує спільний пакет HBO Max і Paramount+ на початку 2027 року

На початку 2027 року Skydance планує запропонувати глядачам одну передплату на HBO Max і Paramount+, йдеться в листі компанії акціонерам за третій квартал. Документ вона оприлюднила 9 листопада разом із фінансовими результатами, а спільний пакет назвала першим кроком до єдиного сервісу.

Ціни пакета, точної дати запуску й переліку країн у листі немає. Подробиці про пакет і стратегію розвитку стримінгу Skydance обіцяє розкрити в найближчі місяці. Натомість гендиректор компанії Девід Еллісон сказав лише, що нові тарифи вона запроваджуватиме поступово, зважаючи на відгуки користувачів.

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Під час розмови з аналітиками Еллісон назвав пакет першим кроком до об’єднання двох сервісів. За його словами, HBO Max і Paramount+ добре доповнюють один одного, бо їхня аудиторія відрізняється як за групами передплатників, так і за регіонами США. Ще 6 жовтня Skydance підтвердила, що HBO Max, Paramount+ і Discovery+ згодом стануть одним сервісом.

Єдиний сервіс — довгострокова мета. На пресзаході з нагоди купівлі Warner Bros. Discovery Еллісон казав, що на це знадобиться час, а найближчим часом сервіси лишатимуться окремими. Водночас компанія хоче узгодити серверну частину обох сервісів протягом року після завершення угоди, тобто приблизно до жовтня 2027 року. Схожа інтеграція Pluto TV з Paramount+ тривала близько 18 місяців, а цього разу Skydance розраховує впоратися швидше.

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Skydance не повідомила, чи збереже вона інші пакети, до яких входять ці сервіси. Наприклад, HBO Max уже давно входить у пакет із Disney+ і Hulu. Втім, на розмові з інвесторами Еллісон дав зрозуміти, що компанія перевірить, чи приносять такі угоди користь акціонерам.

За даними компанії, разом ці сервіси мають 203 млн передплатників у світі. У цю кількість входять і передплатники HBO, а тих, хто платить за обидва сервіси, компанія враховує двічі. Discovery+ до неї не входить.

Обидва сервіси належать одній компанії з 6 жовтня, коли Paramount Skydance завершила купівлю Warner Bros. Discovery за 110 млрд доларів. Нова компанія отримала назву Skydance.