Seagate випустила накопичувач, у якому HDD і SSD для системи — один диск

10 листопада Seagate оголосила про початок продажів зовнішнього накопичувача FireCuda Forge — першого пристрою на новій платформі Alkemi. Моделі з жорстким диском (HDD) на 8 і 20 ТБ коштують 699 і 899 доларів, а твердотілий накопичувач (SSD) до них купують окремо.

За описом Seagate, платформа Alkemi аналізує, як користувач працює з даними, і автоматично тримає найчастіше потрібні файли на SSD, а решту залишає на HDD. Для операційної системи обидва накопичувачі виглядають одним диском, тож розподіляти дані вручну не доводиться.

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Ідея поєднати HDD з твердотілою пам’яттю не нова: як зазначає The Verge, Seagate десятиліттями випускає гібридні диски з вбудованою флешпам’яттю. Натомість у Forge SSD користувач підбирає й встановлює сам, а HDD згодом можна замінити на місткіший. Подібний кеш на SSD застосовують і в мережевих сховищах (NAS), проте в Seagate запевняють, що Forge працює інакше.

Seagate | FireCuda Forge: Strength in storage

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Накопичувач під’єднують через USB4. Швидкість читання, за даними Seagate, — до 2500 Мбайт/с, запису — до 2000 Мбайт/с. Він розрахований на Windows 11 і macOS 26 та новіші версії. Компанія призначає пристрій для ігор, стримінгу, запису й монтажу відео, а корпус має програмовану RGB-підсвітку.

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Seagate вимагає від SSD формат M.2 2280, інтерфейс NVMe з PCIe 3.0 або новішим і місткість до 1 ТБ. Швидкість читання й запису має бути не нижчою за 2400 і 2000 Мбайт/с, а SSD із кешем DRAM компанія радить.

Накопичувач уже продають інтернет-магазин Seagate та авторизовані партнери компанії. Серед них The Verge називає Newegg і Best Buy. Проте через дефіцит пам’яті окремо куплений SSD, на думку видання, помітно збільшить остаточну вартість Forge.

Водночас для зберігання даних шукають також інші носії, а не лише HDD та SSD. Так, 5 жовтня Microsoft завершила дослідження в проєкті Silica й відкрила іншим компаніям технологію запису даних у скло.