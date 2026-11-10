«Київстар» запустив RCS-розсилки для бізнесу, поки що лише на Android-смартфони

«Київстар» відкрив корпоративним клієнтам новий канал масових розсилок — повідомлення формату RCS (Rich Communication Services). Надсилати їх можна абонентам «Київстару» та інших мобільних операторів України, проте отримають таку розсилку тільки власники пристроїв з Android 5.0 чи новішої версії, повідомила компанія.

RCS — це протокол обміну повідомленнями, який розширює можливості звичайних SMS. На відміну від них, RCS-повідомлення передаються через інтернет і можуть містити мультимедійний контент. Розвитком цього стандарту опікується асоціація GSMA, яка в березні затвердила версію RCS 4.0 з підтримкою відеодзвінків із чату.

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Розсилка в такому форматі надходить від імені компанії: отримувач бачить її назву, логотип і знак верифікації. У профілі відправника можна розмістити банер, короткий опис бізнесу, номер телефону, адресу електронної пошти та сайту. До самого повідомлення компанія додає зображення, текст, посилання та кнопку, яка веде на потрібну сторінку. Нічого встановлювати отримувачеві не потрібно — розсилка відкривається в застосунку для повідомлень, який смартфон використовує за замовчуванням.

Надсилати RCS-повідомлення «Київстар» пропонує двома способами. Перший — самостійно на платформі ADWISOR, де компанія запускає масову розсилку в зручний для себе час. Другий — автоматично через програмний інтерфейс (API), коли повідомлення надходять у відповідь на дії клієнтів або у визначений день. Вартість розсилки залежить від обраного тарифу.

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Послуга, за словами оператора, підходить бізнесу, який регулярно звертається до клієнтів через мобільні повідомлення. Це, зокрема, роздрібна торгівля, інтернет-магазини, банки та інші фінансові установи, готелі й ресторани, логістичні компанії. Рекламні повідомлення вони можуть надсилати лише тим абонентам, які заздалегідь дали на це згоду, як того вимагає законодавство.

Власникам iPhone RCS-розсилки поки недоступні. У «Київстарі» пояснюють, що для роботи RCS на пристроях Apple потрібні рішення та підтримка з боку розробників операційних систем і мобільних операторів, а в Україні цих умов ще не забезпечено. У травні українські оператори не стали називати термінів запуску RCS на iPhone.

Для «Київстару» RCS став ще одним каналом бізнес-комунікацій поряд із SMS та месенджерами.