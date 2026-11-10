«Київстар» додав YouTube Premium Lite до окремих тарифів без додаткової плати

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Абоненти «Київстару» отримали YouTube Premium Lite у межах тарифу

«Київстар» заявив, що першим серед українських операторів інтегрував підписку YouTube Premium Lite у свою тарифну лінійку. В окремих тарифних планах абоненти можуть активувати її як «Суперсилу», тобто в межах свого тарифу й без доплати.

Другий спосіб — оформити YouTube Premium Lite як окрему платну послугу в застосунку «Мій Київстар». У такому разі підписка коштує 85 грн на місяць, а плату оператор списує з мобільного рахунку. Цю ціну він запропонував у вересні, і вона не змінилася. Обидва варіанти вже доступні абонентам.

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YouTube Premium Lite — дешевший варіант підписки YouTube Premium. Він дає змогу дивитися більшість відео на YouTube без реклами, але музичний сервіс YouTube Music Premium до нього не входить. Повну підписку YouTube Premium абоненти «Київстару» теж оформлюють у застосунку оператора й оплачують з мобільного рахунку. Про співпрацю з Google щодо неї компанія оголосила в серпні 2025 року, а у вересні 2026 року змінила вартість цієї підписки та умови оплати.

Запуск YouTube Premium Lite у «Київстарі» називають черговим кроком у співпраці з Google. За словами директора з розвитку нових напрямків бізнесу цієї компанії Іллі Польшакова, оператор прагне зробити популярні світові продукти доступнішими й вигіднішими для українців. Його колега Озан Аслан, директор з розвитку бізнесу на масовому ринку, серед переваг пропозиції назвав також можливість користуватися сервісом без плати за мобільний трафік.

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«Ця пропозиція надає глядачам більше можливостей для гнучкого перегляду улюбленого контенту», — зазначила директорка Google в Україні Тетяна Лукинюк. У яких саме тарифних планах підписка доступна як «Суперсила», оператор уточнює на своєму сайті.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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