Як підсвітити обличчя світлодіодною панеллю Godox для відеозв’язку і стримів

Спецпроєкт
Godox Litemons LP600R

Поставте LED-панель збоку під кутом 45° до осі камери, пом’якшіть світло дифузором і зменште яскравість до рівня, на якому світлі ділянки обличчя зберігають деталі.

Ключове (основне) світло за столом біля монітора — легка LDP18Bi. Ключове й заповнювальне світло з одного пульта — дві LEDP260C. Кольорове контрове світло і запас світла на відстані — LP600R.

Три панелі замість люстри важать 363, 917 і 985 г

Серед трьох панелей RGB лише LP600R: крім білого, вона дає кольорове світло. CRI 95 і вище у всіх трьох, тож тон шкіри вибір не вирішує.

Ці LED-панелі дають світло збоку замість люстри. Станом на 06.11.2026 ринковий діапазон такий: LDP18Bi — 3 500–3 700 грн, LEDP260C — 4 000–4 500 грн, LP600R — від 6 100 грн.

На відстані пів метра LP600R світить яскравіше за дві інші, а LDP18Bi та LEDP260C дають близькі 2100 і 2200 лк: для столу в невеликій кімнаті світла вистачає обом.

Що робимо перед камероюGodox LDP18BiGodox LEDP260CGodox Litemons LP600R
Ставимо біля монітора: габарити210×149×31 мм360×240×27 мм264×201×69,5 мм
Вішаємо на кронштейн: вага363 г917 г985 г
Світимо на обличчя з 0,5 м: освітленість при 5600K на повній яскравості2100 лк2200 лк9270 лк
Підлаштовуємося під вікно й лампу: діапазон кольору2800–6500K3300–5600K (±300K)1800–10000K
Зменшуємо світло, коли сидимо близько: діапазон яскравості0–100 %10–100 %; між 3300K і 5600K — від 25 %0–100 %
Налаштовуємо дві панелі разом: керуванняручки на корпусігрупи, 433 МГц: 6 груп, 16 каналівзастосунок через Bluetooth на 15 м і більше або ручки на корпусі

Вікно за спиною перетворює обличчя на силует, тому до вікна сідають упівоберта

Верхнє світло вимикають першим: люстра над головою дає темні тіні під очима й носом — ефект єнота. Вікно за спиною псує кадр інакше. Камера виставляє експозицію за яскравим вікном, і обличчя перетворюється на силует.

Вихід є двоякий: розвернути стіл так, щоб вікно було спереду й збоку і стало ключовим світлом, або закрити вікно щільними шторами й світити панеллю. Яскравість екрана комп’ютера теж зменшують, інакше він засвічує обличчя.

Ключове світло стоїть під кутом 45° до осі камери, а не на ній

Ключ виносять на той бік обличчя, який відвернутий від об’єктива. Тінь на іншому боці обличчя дає об’єм, а світло з точки камери об’єм прибирає. Зсув на кілька градусів змінює, куди падають тіні і як обличчя відокремлюється від фону, тому положення підбирають за картинкою з камери. За висотою ключ ставлять трохи вище лінії очей, щоб він не засліплював. Відблиски в окулярах прибирають тим самим положенням панелі: її ставлять так, щоб вона не світила прямо в скельця.

Кут залежить від кріплення. Башмак із коробки LDP18Bi ставить її на камеру, тобто в одну вісь з нею. Щоб світити збоку, її вішають на стійку за штативну різьбу на корпусі; стійки в коробці немає. LP600R постачається з кронштейном, який повертається на 360°, тож кут підбирають без окремої скоби.

Живлення, тріск і люфт з’ясовуються, коли панель уже на стійці

  • LEDP260C від батарей працює лише від пари NP-F: від однієї не вмикається. Батареї у відсіку не защіпаються й можуть випасти, тому їхню посадку перевіряють до того, як підняти панель на стійку. Від мережі — блок живлення з коробки; панель приймає 13–16,8 В.
  • LDP18Bi працює від однієї NP-F, якої в коробці немає, або від блока живлення 12 В 2 А, який у коробці є.
  • У LEDP260C пластиковий корпус під час нагрівання розширюється й потріскує; тріск чути, тож під час запису зі звуком про нього пам’ятають. Вентилятора в панелі немає.
  • Ручка-кронштейн LEDP260C на стійці може давати люфт, тому кут ключа перевіряють за картинкою після того, як панель стала на місце.
  • LP600R живиться від блока живлення 20 В 3 А або від двох батарей NP-F; батареї продаються окремо. У комплекті — панель із кронштейном, блок живлення, шнур, чотиристоронні шторки, сумка й інструкція. Її інструкція вимагає тримати панель трохи далі від дітей, не братися за неї мокрими руками, не вмикати під дощем і в сирості, працювати за температури не вище 35 °C і не залишати там, де тепліше за 40 °C.
Godox LEDP260C

Жорстке світло пом’якшують дифузором, а потім наближенням

Різкі тіні й полиск шкіри видають жорстке світло. Перший крок — дифузор або софтбокс на панель. Якщо світло все одно жорстке, панель наближають до обличчя, а не відсувають: на відстані світло жорсткіше.

У LDP18Bi розсіювач вбудований і не знімається, а сама панель маленька (210×149 мм), тому найм’якше вона світить із близької відстані. У LEDP260C розсіювальний шар теж вбудований у панель, окремих світлодіодів не видно, але без дифузора її світло на шкірі буває жорстким, з плямами відблисків, тож перший крок потрібен і їй.

Біла стіна або стеля замінюють софтбокс

Панель спрямовують не на обличчя, а в білу стіну чи стелю: відбите світло працює як великий софтбокс. Для такого прийому потрібне сильне спрямоване світло. Запас є в LP600R: на 1 м при 5600K вона дає 2430 лк, і це більше, ніж світить LDP18Bi з пів метра.

Godox Litemons LP600R

Нижній поріг яскравості важливіший за запас світла, коли сидите за пів метра

Коли сидите за пів метра від панелі, світлі ділянки обличчя легко пересвітити, тому яскравість зменшують, а експозицію тримають за світлими ділянками.

Тут вирішує нижній поріг. LDP18Bi і LP600R зменшують яскравість до нуля. У LEDP260C поріг змінюється разом із кольором: на проміжних відтінках глибоко її не пригасити, тож за близької посадки колір обирають з урахуванням цього.

Біля вікна панель ставлять на 5600K і не змішують її з теплими лампами

Денне світло 5600K доступне всім трьом панелям, тому вибір іде за краями діапазону. Теплі побутові лампи з денним світлом не змішують: баланс білого збивається, і шкіра виглядає нездоровою.

  • LDP18Bi: крок 100K на клацання ручки. Теплий край нижчий, ніж у LEDP260C, холодний — вищий.
  • LEDP260C: денне світло вікна вона дає, холодніше за денне не світить.
  • LP600R: діапазон ширший, ніж у двох інших, і п’ять режимів: білий CCT і кольорові HSI, RGBW, GEL та FX, у FX — 14 ефектів. Для відеодзвінка вистачає CCT.
Godox Litemons LP600R

Заповнювальне світло тримають на рівні 50–75 % яскравості ключа

Ідеться про світло на обличчі, а не про цифру на регуляторі: та сама цифра на LP600R і на LDP18Bi дає різне світло, тому співвідношення підбирають за картинкою з камери.

Заповнювальне світло ставлять з іншого боку від ключа й починають зі співвідношення 2:1. Тінь не прибирають повністю, її пом’якшують.

Контрове світло стоїть позаду й вище, світить на волосся та плечі й відокремлює людину від темного фону. Сам прилад у кадр не потрапляє. Його стійку ставлять там, де її не зачепить крісло, коли від’їжджаєш, а кабель живлення не тягнуть через прохід.

Дві панелі налаштовують разом по-різному:

  • LDP18Bi: яскравість і колір — ручками на корпусі, кожну панель окремо.
  • LEDP260C: спільний пульт і групи. Пульт керує панеллю, лише коли вона ввімкнена. В одних комплектах пульт є, в інших його продають окремо, тому склад комплекту перевіряють до купівлі пари.
  • LP600R: застосунок через Bluetooth; якщо ключ і заповнювальне світло — дві LP600R, їхню яскравість змінюють, не встаючи з крісла. Кольорове контрове світло слабше за біле: червоний — 1750 лк, зелений — 4000 лк, синій — 1020 лк на 0,5 м.
Godox LEDP260C

Для тісної кімнати вистачає ключа й заповнювального світла

  • У домашньому кабінеті — схема з двох джерел: ключ збоку і заповнювальне світло.
  • Замість другої панелі тінь підсвічує відбивач із тіньового боку.

Один ключ, пара чи кольорове контрове світло: яку панель брати

  • Якщо панель одна і стоїть на стійці біля монітора — LDP18Bi: 363 г.
  • Якщо панелей дві і їх налаштовують одним пультом — LEDP260C: від мережі або від пари NP-F.
  • Якщо потрібен колір — LP600R: яскравість змінюють із застосунку через Bluetooth.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

MS Special
MS Special
MS Special — це команда контент-райтерів, які перетворюють ідеї в якісні тексти. Ми пишемо, редагуємо та публікуємо статті як для бізнесу, так і від бізнесу. Завжди вчасно, завжди якісно.
- Реклама -

Читайте також

Спецпроєкт

Ноутбуки та ПК з Європи для IT- та Digital-сфери: як обрати? Поради CompBest

Як правильно обрати надійний б/в ноутбук чи ПК з Європи для роботи в IT та Digital-сфері? Корисні поради та рекомендації від компанії CompBest.
Спецпроєкт

Обладнання для каси кафе та магазину: підбір у Super Money Counters

Як підібрати обладнання для каси кафе чи магазину: на що зважати при виборі лічильника купюр, які типи детекції потрібні та яких помилок варто уникати.
Спецпроєкт

Особливості старту сезону 2026/2027 у другому за престижністю єврокубку

Ліга Європи 2026/2027 стартувала з сюрпризу: після першого туру лідирує «Крістал Пелес». Поруч — «Ювентус», «Спарта» і «Бешикташ». Головні тренди стартового етапу.
Спецпроєкт

Як перевірити місце для встановлення Starlink перед купівлею?

Перешкоди в полі зору антени — головна причина мікрообривів Starlink. Пояснюємо, як перевірити точку встановлення в застосунку ще до купівлі терміналу.
Спецпроєкт

Як переобладнати звичайний велосипед на електричний: вибір мотор-колеса, комплектація електронабору та поради щодо сумісності

Як перетворити звичайний велосипед на електричний: пояснюємо, чим редукторний мотор відрізняється від прямопривідного й які 6 параметрів звірити перед покупкою.