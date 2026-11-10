Поставте LED-панель збоку під кутом 45° до осі камери, пом’якшіть світло дифузором і зменште яскравість до рівня, на якому світлі ділянки обличчя зберігають деталі.

Ключове (основне) світло за столом біля монітора — легка LDP18Bi. Ключове й заповнювальне світло з одного пульта — дві LEDP260C. Кольорове контрове світло і запас світла на відстані — LP600R.

Три панелі замість люстри важать 363, 917 і 985 г

Серед трьох панелей RGB лише LP600R: крім білого, вона дає кольорове світло. CRI 95 і вище у всіх трьох, тож тон шкіри вибір не вирішує.

Ці LED-панелі дають світло збоку замість люстри. Станом на 06.11.2026 ринковий діапазон такий: LDP18Bi — 3 500–3 700 грн, LEDP260C — 4 000–4 500 грн, LP600R — від 6 100 грн.

На відстані пів метра LP600R світить яскравіше за дві інші, а LDP18Bi та LEDP260C дають близькі 2100 і 2200 лк: для столу в невеликій кімнаті світла вистачає обом.

Що робимо перед камерою Godox LDP18Bi Godox LEDP260C Godox Litemons LP600R Ставимо біля монітора: габарити 210×149×31 мм 360×240×27 мм 264×201×69,5 мм Вішаємо на кронштейн: вага 363 г 917 г 985 г Світимо на обличчя з 0,5 м: освітленість при 5600K на повній яскравості 2100 лк 2200 лк 9270 лк Підлаштовуємося під вікно й лампу: діапазон кольору 2800–6500K 3300–5600K (±300K) 1800–10000K Зменшуємо світло, коли сидимо близько: діапазон яскравості 0–100 % 10–100 %; між 3300K і 5600K — від 25 % 0–100 % Налаштовуємо дві панелі разом: керування ручки на корпусі групи, 433 МГц: 6 груп, 16 каналів застосунок через Bluetooth на 15 м і більше або ручки на корпусі

Вікно за спиною перетворює обличчя на силует, тому до вікна сідають упівоберта

Верхнє світло вимикають першим: люстра над головою дає темні тіні під очима й носом — ефект єнота. Вікно за спиною псує кадр інакше. Камера виставляє експозицію за яскравим вікном, і обличчя перетворюється на силует.

Вихід є двоякий: розвернути стіл так, щоб вікно було спереду й збоку і стало ключовим світлом, або закрити вікно щільними шторами й світити панеллю. Яскравість екрана комп’ютера теж зменшують, інакше він засвічує обличчя.

Ключове світло стоїть під кутом 45° до осі камери, а не на ній

Ключ виносять на той бік обличчя, який відвернутий від об’єктива. Тінь на іншому боці обличчя дає об’єм, а світло з точки камери об’єм прибирає. Зсув на кілька градусів змінює, куди падають тіні і як обличчя відокремлюється від фону, тому положення підбирають за картинкою з камери. За висотою ключ ставлять трохи вище лінії очей, щоб він не засліплював. Відблиски в окулярах прибирають тим самим положенням панелі: її ставлять так, щоб вона не світила прямо в скельця.

Кут залежить від кріплення. Башмак із коробки LDP18Bi ставить її на камеру, тобто в одну вісь з нею. Щоб світити збоку, її вішають на стійку за штативну різьбу на корпусі; стійки в коробці немає. LP600R постачається з кронштейном, який повертається на 360°, тож кут підбирають без окремої скоби.

Живлення, тріск і люфт з’ясовуються, коли панель уже на стійці

LEDP260C від батарей працює лише від пари NP-F: від однієї не вмикається. Батареї у відсіку не защіпаються й можуть випасти, тому їхню посадку перевіряють до того, як підняти панель на стійку. Від мережі — блок живлення з коробки; панель приймає 13–16,8 В.

LDP18Bi працює від однієї NP-F, якої в коробці немає, або від блока живлення 12 В 2 А, який у коробці є.

У LEDP260C пластиковий корпус під час нагрівання розширюється й потріскує; тріск чути, тож під час запису зі звуком про нього пам’ятають. Вентилятора в панелі немає.

Ручка-кронштейн LEDP260C на стійці може давати люфт, тому кут ключа перевіряють за картинкою після того, як панель стала на місце.

LP600R живиться від блока живлення 20 В 3 А або від двох батарей NP-F; батареї продаються окремо. У комплекті — панель із кронштейном, блок живлення, шнур, чотиристоронні шторки, сумка й інструкція. Її інструкція вимагає тримати панель трохи далі від дітей, не братися за неї мокрими руками, не вмикати під дощем і в сирості, працювати за температури не вище 35 °C і не залишати там, де тепліше за 40 °C.

Жорстке світло пом’якшують дифузором, а потім наближенням

Різкі тіні й полиск шкіри видають жорстке світло. Перший крок — дифузор або софтбокс на панель. Якщо світло все одно жорстке, панель наближають до обличчя, а не відсувають: на відстані світло жорсткіше.

У LDP18Bi розсіювач вбудований і не знімається, а сама панель маленька (210×149 мм), тому найм’якше вона світить із близької відстані. У LEDP260C розсіювальний шар теж вбудований у панель, окремих світлодіодів не видно, але без дифузора її світло на шкірі буває жорстким, з плямами відблисків, тож перший крок потрібен і їй.

Біла стіна або стеля замінюють софтбокс

Панель спрямовують не на обличчя, а в білу стіну чи стелю: відбите світло працює як великий софтбокс. Для такого прийому потрібне сильне спрямоване світло. Запас є в LP600R: на 1 м при 5600K вона дає 2430 лк, і це більше, ніж світить LDP18Bi з пів метра.

Нижній поріг яскравості важливіший за запас світла, коли сидите за пів метра

Коли сидите за пів метра від панелі, світлі ділянки обличчя легко пересвітити, тому яскравість зменшують, а експозицію тримають за світлими ділянками.

Тут вирішує нижній поріг. LDP18Bi і LP600R зменшують яскравість до нуля. У LEDP260C поріг змінюється разом із кольором: на проміжних відтінках глибоко її не пригасити, тож за близької посадки колір обирають з урахуванням цього.

Біля вікна панель ставлять на 5600K і не змішують її з теплими лампами

Денне світло 5600K доступне всім трьом панелям, тому вибір іде за краями діапазону. Теплі побутові лампи з денним світлом не змішують: баланс білого збивається, і шкіра виглядає нездоровою.

LDP18Bi: крок 100K на клацання ручки. Теплий край нижчий, ніж у LEDP260C, холодний — вищий.

LEDP260C: денне світло вікна вона дає, холодніше за денне не світить.

LP600R: діапазон ширший, ніж у двох інших, і п’ять режимів: білий CCT і кольорові HSI, RGBW, GEL та FX, у FX — 14 ефектів. Для відеодзвінка вистачає CCT.

Заповнювальне світло тримають на рівні 50–75 % яскравості ключа

Ідеться про світло на обличчі, а не про цифру на регуляторі: та сама цифра на LP600R і на LDP18Bi дає різне світло, тому співвідношення підбирають за картинкою з камери.

Заповнювальне світло ставлять з іншого боку від ключа й починають зі співвідношення 2:1. Тінь не прибирають повністю, її пом’якшують.

Контрове світло стоїть позаду й вище, світить на волосся та плечі й відокремлює людину від темного фону. Сам прилад у кадр не потрапляє. Його стійку ставлять там, де її не зачепить крісло, коли від’їжджаєш, а кабель живлення не тягнуть через прохід.

Дві панелі налаштовують разом по-різному:

LDP18Bi: яскравість і колір — ручками на корпусі, кожну панель окремо.

LEDP260C: спільний пульт і групи. Пульт керує панеллю, лише коли вона ввімкнена. В одних комплектах пульт є, в інших його продають окремо, тому склад комплекту перевіряють до купівлі пари.

LP600R: застосунок через Bluetooth; якщо ключ і заповнювальне світло — дві LP600R, їхню яскравість змінюють, не встаючи з крісла. Кольорове контрове світло слабше за біле: червоний — 1750 лк, зелений — 4000 лк, синій — 1020 лк на 0,5 м.

Для тісної кімнати вистачає ключа й заповнювального світла

У домашньому кабінеті — схема з двох джерел: ключ збоку і заповнювальне світло.

Замість другої панелі тінь підсвічує відбивач із тіньового боку.

Один ключ, пара чи кольорове контрове світло: яку панель брати