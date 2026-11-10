Anthropic представила ШІ-моделі Claude Fable 5.2 і Claude Mythos 5.2

9 листопада компанія Anthropic оновила до версії 5.2 свої найпотужніші моделі штучного інтелекту (ШІ) Claude Fable і Claude Mythos. Вони генерують відповіді до 30% швидше за попередників, а користування ними подешевшало.

В основі обох новинок — одна базова модель, а різняться вони лише захисними обмеженнями. Перша з них, Fable 5.2, блокує небезпечні запити з кібербезпеки та біології, тому доступна всім користувачам. Mythos 5.2 таких обмежень не має, і працювати з нею можуть тільки організації, які пройшли перевірку Anthropic.

- Реклама -

Заблокований запит Fable 5.2 не відхиляє — на нього відповідає одна з попередніх моделей Opus. Самих блокувань, за даними розробника, стало приблизно на 55% менше, ніж у Fable 5.1. Для кібератак, проти яких спрямовані ці блокування, ШІ-агентів уже використовували. У серпні хакери переконали агента Cursor, що злам — лише симуляція, і з його допомогою атакували сім компаній.

Як Fable 5.2 програмує, показав експеримент одного з інженерів Anthropic. Він доручив моделі розробити прототип операційної системи, почавши з порожньої папки. Fable 5.2 координувала роботу понад тисячі допоміжних агентів, які вісім днів цілодобово писали, тестували й перевіряли код. Створена ними система завантажується на ноутбуці, має драйвери диска, клавіатури й мережі, файлове сховище, віконний інтерфейс, екран входу та інсталятор.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Така сама команда з тисячі агентів Fable 5.2 формалізувала доведення Великої теореми Ферма мовою Lean, тобто записала його у вигляді, який комп’ютер перевіряє крок за кроком. Агенти впоралися за 30 годин, тоді як попередній дослідницькій версії Claude знадобилося 11 днів. Крім того, разом із виробником друкованих плат Diode модель спроєктувала три електронні пристрої — домашній голосовий помічник, USB-спікерфон і кишенькового віртуального улюбленця. Усі три запрацювали без доопрацювання електричної схеми.

У теоретичній фізиці Fable 5.2, як стверджує Anthropic, розв’язала дві відкриті задачі, пов’язані з чорними дірами й квантовою гравітацією. Mythos 5.2 своєю чергою розробила метод, який дає змогу прогнозувати будову білкової оболонки аденоасоційованих вірусів, за допомогою яких доставляють генну терапію. У тестах за цим методом вдалося точно змоделювати 28 оболонок із 34.

Mythos 5.2 компанія називає своєю найсильнішою моделлю для пошуку вразливостей у програмах. У внутрішньому тесті CVE Rediscovery вона знайшла на 10,2% більше вразливостей, ніж Opus 5.5, і на 14,4% більше, ніж Mythos 5.1. Водночас Anthropic уточнює в примітці, що за іншими її оцінками ці можливості приблизно такі самі, як в Opus 5.5.

Fable 5.2 уже доступна на всіх платформах, зокрема в Amazon Web Services, Google Cloud і Microsoft Azure. Користування нею коштує 8 доларів за мільйон вхідних токенів (фрагментів тексту, якими вимірюють обсяг запитів і відповідей) і 40 доларів за мільйон вихідних. За подвійну ціну можна ввімкнути прискорений режим, у якому модель генерує відповіді до 2,5 раза швидше. Для щоденних завдань Anthropic і далі радить Opus 5.5, хоча нові моделі перевершили її майже в усіх тестах розробника.