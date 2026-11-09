Вигорання — не єдина вада OLED: у телевізорів із панелями LG Display руйнуються краї екрана

Видання RTINGS оприлюднило результати випробування 19 OLED-телевізорів на прискорене старіння. Кожен пропрацював 18 тис. годин — це близько десяти років роботи в типовій американській родині. Краї екрана пошкодилися в 14 із 16 моделей 2020–2023 років із панелями WOLED від LG Display.

WOLED — різновид OLED-панелей, які виготовляє LG Display. Їх встановлюють не лише в телевізори LG, тож у тесті були й моделі Sony та Vizio. Конкурентну технологію QD-OLED розвиває Samsung Display, і в трьох телевізорів із такими матрицями краї екрана лишилися неушкодженими. Чи поширюється проблема на сучасні панелі LG Display, поки невідомо, адже з моделей 2023 року видання перевіряло лише LG G3 OLED.

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Дефект дослідники назвали «руйнуванням по краях» (edge rot). Таку назву він отримав через свій вигляд: биті пікселі та інші помітні пошкодження вздовж меж екрана нагадують цвіль на стіні. В одних телевізорах їх майже не видно, в інших вони відчутно псують зображення. Такі самі пошкодження видання показало й на LG GX 2020 року та LG C1 2021 року, якими співробітники RTINGS користуються вдома у звичайних умовах.

Від вигорання цей дефект відрізняється причиною. Він не залежить від того, як довго на екрані тримається статичне зображення, і показ різноманітного контенту від пошкоджень не рятує. Тому, на думку дослідників, дефект пов’язаний із конструкцією та виробництвом панелей, а не з тим, як власники користуються телевізором. Вигорання видання в серпні порівнювало на панелях різних років, і тоді з’ясувалося, що сучасні OLED-телевізори вигоряють так само, як LG C7 2017 року.

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Найгірше випробування витримали панелі LG Display попереднього покоління WBC. Пошкодження з’явилися в дев’яти з десяти телевізорів із такими матрицями. У п’яти випадках їх оцінили як серйозні, у трьох — як значні, ще в одному — як незначні. Не постраждав лише LG A2 OLED 2022 року.

Новіші панелі WBE показали себе краще, але й у них проблема не зникла. Краї пошкодилися в п’яти з шести телевізорів, причому в одного — серйозно, у двох — значно і ще у двох — незначно. Матриця LG G3 OLED 2023 року по краях лишилася неушкодженою, а інших вад, крім вигорання через 18 тис. годин трансляції CNN, у неї не знайшли.

Телевізори Samsung S95B, Sony A95K і Samsung S95C з панелями QD-OLED не мали ні пошкоджень по краях, ні окремих битих пікселів. Утім, автори дослідження наголошують, що трьох екземплярів замало, аби вважати технологію невразливою до цього дефекту. До того ж панелі QD-OLED з’явилися на ринку пізніше за WOLED, тож даних про їхню багаторічну роботу поки менше.

Можливі причини дефекту видання обговорювало з галузевими експертами. Одна з версій пов’язує руйнування країв із захисними шарами OLED-матриць, які не пропускають вологу та інші речовини до чутливих органічних матеріалів. Якщо захист має ваду або з часом втрачає цілісність, волога проникає всередину й локально пошкоджує матрицю. Інший можливий механізм — забруднення, які потрапляють у панель ще на виробництві й згодом виводять з ладу окремі пікселі. Щоб установити точну причину, довелося б вивчити внутрішні шари матриць під мікроскопом, а таких можливостей у лабораторії RTINGS поки немає.

У LG Electronics і LG Display повідомили, що знають про проблему. За їхніми словами, вона трапляється в дуже незначної частини OLED-пристроїв після тривалого впливу високої температури, вологості та інших несприятливих умов, а за звичайної експлуатації таких дефектів бути не повинно. У компаніях також запевнили, що постійно вдосконалюють конструкцію панелей і виробничі процеси. Зокрема, у серпні LG Display представила метод FLiPP, що дає змогу виготовляти OLED-панелі без металевих масок.

У Samsung Display надійність QD-OLED пояснили технологією тонкоплівкової герметизації. Ця технологія, за словами компанії, не пропускає вологу крізь краї панелі, а отже, усуває головну причину таких пошкоджень.

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Після тесту RTINGS оцінює очікувану надійність WOLED трохи нижче, ніж QD-OLED, хоча обидва типи панелей і далі вважає одними з найдовговічніших. Якщо не брати до уваги вигорання, OLED-телевізори в тестах видання загалом рідше повністю виходять з ладу, ніж РК-телевізори. Галузеві експерти вказують, що панелі, випущені з 2024 року, суттєво вдосконалили, проте переконливих даних, які б це підтвердили, поки немає. Тому новіші панелі WOLED видання оцінює так само, як старіші. Панелі Tandem RGB WOLED виробництва LG Display RTINGS уже перевіряє в новому тривалому тесті разом з іншими OLED-телевізорами 2025–2026 років.