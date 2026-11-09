До 2035 року світовий мережевий трафік щороку зростатиме приблизно на 28% і сягне 3789 ексабайтів на місяць — майже вчетверо більше, ніж нині. Понад 40% цього обсягу становитимуть дані, пов’язані зі штучним інтелектом, йдеться в щорічному звіті Nokia Global Network Traffic Report 2026.

Один ексабайт (ЕБ) — це мільярд гігабайтів. Частка ШІ в прогнозі — 44%, або близько 1681 ЕБ на місяць, і Nokia ділить її на дві частини. Перша — дані, які генерують самі ШІ-застосунки та автоматизовані процеси на їхній основі. Цей трафік зросте в 60 разів порівняно з нинішнім рівнем, у середньому на 58% щороку, і сягне 987 ЕБ, тобто 26% усього обсягу. Друга частина, 694 ЕБ, або 18%, — це звичайний трафік, що з’являється, коли поради ШІ змінюють поведінку людей. Наприклад, вони більше дивляться відео або частіше купують онлайн. Решта трафіку зі штучним інтелектом не пов’язана.

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Корпоративний ШІ-трафік зростатиме швидше за споживчий — приблизно на 59% на рік — і наприкінці прогнозного періоду випередить його за обсягом. Близько 70% корпоративного ШІ-трафіку у 2035 році створюватимуть промислові пристрої інтернету речей: камери, безпілотні автомобілі, дрони й датчики. Окремо Nokia виділяє фізичний ШІ, тобто машини, що діють у реальному світі, як-от людиноподібні роботи й роботаксі. Їхній трафік збільшиться в 105 разів, до 67 ЕБ на місяць.

Ще стрімкіше зростатиме трафік агентного ШІ — програм, які самостійно виконують багатокрокові завдання від імені користувача. За десять років він збільшиться в 160 разів і сягне 585 ЕБ на місяць. Автоматизовані програми вже зараз помітні в мережі: у червні Cloudflare підрахувала, що боти вперше випередили людей за обсягом інтернет-трафіку.

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Зміниться й маршрут даних ШІ в мережі. Близько 1134 ЕБ ШІ-трафіку на місяць проходитиме через мережі доступу, тобто ту частину мережі, яка з’єднує абонентів з оператором. Водночас запити ШІ дедалі частіше оброблятимуть не у великих централізованих дата-центрах, а ближче до користувачів. Причини такого зсуву Nokia бачить в ефективніших моделях, потребі в меншій затримці й прагненні зберігати дані в межах країни. До 2035 року 36% даних, які генерують самі ШІ-сервіси, оброблятимуть на периферії мережі (9%) і в міських вузлах (27%), а решту — у регіональних мережах і центральних хмарних дата-центрах.

Окремою проблемою для операторів компанія називає висхідний канал — передачу даних від абонента в мережу. Мобільні мережі традиційно будують з розрахунком на те, що користувачі здебільшого завантажують дані, а не надсилають їх. ШІ-застосунки натомість дедалі частіше збирають дані з камер і датчиків та передають їх у хмару необробленими. Тому в сотах, де ШІ користуються найактивніше, на висхідний канал припадатиме 24% трафіку, а для фізичного ШІ — понад 90%. За спостереженнями Nokia, коли цей канал соти в години пік завантажений більш ніж на 70%, затримки зростають, а передача даних стає нестабільною.

Мобільні оператори дедалі частіше ставатимуть і провайдерами домашнього інтернету. У 2035 році фіксований бездротовий доступ (FWA), тобто інтернет для квартир і будинків через стільникову мережу, становитиме понад третину трафіку їхніх приватних абонентів. Nokia виклала детальні прогнози за регіонами й типами мереж у повній версії звіту.

Сама Nokia розробляє обладнання для таких мереж. У жовтні 2025 року Nvidia пообіцяла вкласти в неї мільярд доларів, зокрема на спільну роботу над технологіями 6G і мережевими рішеннями на основі ШІ.